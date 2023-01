Nyt voit itse seurata huoneistotietojärjestelmään siirtymistä

Huoneistotietojärjestelmään siirrettyjen asunto-osakeyhtiöiden määrää voi nyt seurata Maanmittauslaitoksen palvelussa verkko-osoitteessa www.osakehuoneistorekisteri.fi. Maanmittauslaitos julkaisee tuoreet tilastot kunnittain ja maakunnittain kerran kuussa kalenterikuukausittain.

Kunnista on tilastoitu huoneistotietojärjestelmään siirtyneiden taloyhtiöiden määrä, asunto-osakeyhtiömuotoisten taloyhtiöiden kokonaismäärä sekä järjestelmään siirtyneiden yhtiöiden prosenttiosuus kaikista taloyhtiöistä.

13 kunnassa vähintään puolet taloyhtiöistä on jo huoneistotietojärjestelmässä

Huoneistotietojärjestelmä kattaa tällä hetkellä 11,9 prosenttia Suomen taloyhtiöstä, joita on noin 90 000.

Maakunnittain ja kunnittain aktiivisuus vaihtelee voimakkaasti. Keski-Pohjanmaalla on vasta kolmessa kunnassa aloitettu huoneistotietojärjestelmään siirtyminen, kun Kainuussa siirtoja on tehty jokaisessa kunnassa.

13 kunnassa vähintään puolet taloyhtiöistä on jo huoneistotietojärjestelmässä. Kärkipaikkaa pitävät Ranua ja Tervola, joissa kummassakin jo yli 80 % taloyhtiöistä on tehnyt vaadittavan siirron. Tervolassa on jäljellä vain kaksi taloyhtiötä, jotka eivät vielä ole tehneet siirtoa, joten Tervolasta voi hyvinkin tulla Suomen ensimmäinen kokonaan huoneistotietojärjestelmään siirtynyt kunta. Suurista, yli sadan taloyhtiön kunnista aktiivisimpia ovat tähän mennessä olleet Loimaa (60,3 %) ja Pieksämäki (58,2 %).

Valitettavan monessa kunnassa ei siirtoja olla saatu käyntiin lainkaan. Esimerkiksi Isojoella, Soinissa, Heinävedellä, Kangasniemellä ja Pihtiputaalla siirrettyjen taloyhtiöiden määrä on toistaiseksi pyöreä nolla.

Näin taloyhtiö siirtyy huoneistotietojärjestelmään

Maanmittauslaitos kannustaa taloyhtiöitä siirtymään huoneistotietojärjestelmään mahdollisimman pikaisesti. Osakeluettelon siirtoon saa tukea arkisin puhelimitse soittamalla tai verkkolomakkeen kautta:

- Verkkolomake

- Puhelinpalvelu avoinna arkisin klo 9–12 numerossa 029 530 1144





Jos taloyhtiö hoitaa isännöinnin omatoimisesti, taloyhtiön edustaja voi siirtää osakeluettelon Maanmittauslaitoksen osakeluettelon siirtopalvelussa, missä on valmiiksi pohjatietoina taloyhtiön siirrettävät tiedot.

Jos yhtiö on ammattimaisen isännöinnin piirissä, isännöintitoimisto hoitaa osakeluetteloiden siirrot oman aikataulunsa mukaisesti.