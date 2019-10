Nytt elektroniskt datasystem för tjänster som fostran och utbildning vid Helsingfors stad tillhandahåller

Uusi asioinnin järjestelmä Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen palveluita varten 2.10.2019 15:01:53 EEST | Tiedote

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on aloittanut mittavan hankkeen, jossa toteutetaan uusi asioinnin järjestelmä koko toimialan palveluiden käyttöön. Hanke on alkanut varhaiskasvatuksen asiointipalveluiden kehittämisellä. Tavoitteena on toteuttaa käyttäjälähtöiset sähköiset asiointipalvelut kaupunkilaisia varten.