OAJ hylkäsi yksityisen opetusalan sovintoehdotuksen

OAJ: Ammatillisen koulutuksen rahoitusratkaisu jää tasoltaan toivotusta 5.4.2022

OAJ kiittää hallitusta ammatillisen koulutuksen rahojen vakinaistamisesta. Ammatillisen koulutuksen perusrahoituksen lisääminen 50 miljoonalla on askel oikeaan suuntaan. Koulutuksen järjestäjien on nyt näytettävä, että he ovat luottamuksen arvoisia, ja kohdennettava rahoitus määräaikaisten opettajien vakinaistamiseen.