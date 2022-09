OAJ julkistaa eduskuntavaalitavoitteensa 5.10. Oodissa

Suomalainen koulutus on vedenjakajalla. Maatamme on rakennettu tasa-arvoisella ja laadukkaalla koulutuksella, mutta koulutuksen tulokset ovat heikentyneet, eivätkä kaikki oppijat saavuta edes riittäviä perustaitoja. Myös oppimisen tuki kangertelee. Koulutuksen ongelmista on keskustelu vilkkaasti pitkin syksyä.

Eduskuntavaalitavoitteet esittelee OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto. Media voi seurata julkistuksen myös Teamsista klo 9.15 alkaen. Mahdollisuus haastatteluihin paikalla tämän jälkeen.

Maailman opettajien päivän kutsuvierastilaisuuteen Oodissa osallistuu kansanedustajia, koulutuspolitiikan vaikuttajia sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja sivistystoimen johtoa.

Tilaisuus alkaa klo 8.30, ja tarjolla on aamiaista. OAJ:n tavoitteita esitellään pitkin aamua, pääesittely on klo 9.15-9.30.

OAJ:n vaalisivusto avataan samana aamuna osoitteessa oaj.fi/vaalit2023.

Maailman opettajien päivää vietetään 5.10. myös kymmenissä OAJ:n alueellisissa ja paikallisissa tapahtumissa. Lisätietoa alueellisista tapahtumista saa OAJ:n alueyhdistysten sivuilta.

