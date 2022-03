OAJ: Poikkeusajoista ei nousta ilman opettajia – kriisin keskelläkin huolehdittava arjen jatkumisesta ja tulevaisuuden turvaamisesta

Lakko koskisi Jyväskylässä ja Rovaniemellä yli 2 200:aa OAJ:n jäsentä.

– Vaikka olemme edelleen keskellä pandemiaa ja Ukrainan sodan rinnalla tämä kaikki on pientä, kriisin keskelläkin on tärkeää huolehtia paitsi arjen jatkumisesta myös tulevaisuuden rakentamisesta, OAJ:n ja Jukon puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Opettajat ovat jo vuosia kantaneet ylimääräistä kuormaa muun muassa koronapandemian vuoksi. Nyt myös Ukrainasta tulevien pakolaisten vastaanotto on tuomassa lisää painetta opettajien työhön.

– Opettajien työkuorma on kasvanut hälyttävästi. Kuormituksen kasvu on saatava katkaistua ja työssäjaksaminen otettava vakavasti. Opettajat rakentavat tulevaisuutta, ja on koko Suomen etu, että meillä on jatkossakin maailman parhaat opettajat, Luukkainen sanoo.

Koskaan ei ole ihanteellinen aika lakolle

Lakkovaroitus on annettu, jotta junnaamaan jääneet sopimusneuvottelut vauhdittuisivat ja ratkaisuun päästäisiin mahdollisimman nopeasti.

– OAJ haluaa saada sopimukset aikaan ensisijaisesti neuvotellen, eikä koskaan ole ihanteellinen aika olla lakossa. OAJ:stä riippumaton tosiasia kuitenkin on, että sopimukset ovat katkolla juuri nyt. Opettajien asemaan vaikuttaminen lakolla ei ole mahdollista muulloin kuin sopimuksettomassa tilassa, muistuttaa järjestöjohtaja Pasi Pesonen.

OAJ tavoittelee opettajille muun muassa monivuotista palkkaohjelmaa, ansiokehityksen turvaavia palkankorotuksia sekä työmäärän rajaamista.

– Neuvotteluissa ovat edelleen auki kaikki kriittiset kohdat, kuten palkkaohjelma ja OVTES-sopimuksen tavoitteet. Myös palkankorotukset ja sopimuskauden pituus ovat edelleen täysin auki, ja ne tarvitaan, jotta alan vetovoima turvataan, kertoo OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos.

OAJ:n hallitus on kutsunut OAJ:n valtuuston ylimääräiseen kokoukseen torstaiksi 10.3. linjaamaan jatkotoimia.