OAJ:n info 9.9. klo 10.30, Kuopio

Tervetuloa Opetusalan Ammattijärjestön tiedotustilaisuuteen torstaina 9.9. klo 10.30 OAJ:n Pohjois-Savon aluetoimistoon, os. Vuorikatu 33. Paikalla ovat OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen ja OAJ Pohjois-Savon puheenjohtaja Mervi Berg sekä alueasiamies Pekka Sutinen. Mukana myös OAJ Kuopion puheenjohtaja Tiina Karjalainen, sihteeri Minna Parviainen ja pääluottamusmiehet Ilkka Kokkonen (perus- ja lukio-opetus) ja Peppina Parkkinen (varhaiskasvatus).

Esillä ovat ajankohtaiset koulutus- ja työmarkkina-asiat. Kuinka kouluissa ja oppilaitoksissa kurotaan kiinni koronan aiheuttamaa oppimisvajetta, ja miten on käynnistynyt oppivelvollisuusuudistus? Miksi oppimisen tuki kangertelee, ja kuinka opettajat ovat selvinneet poikkeusoloista?

Luukkainen kertoo myös, kuinka OAJ valmistautuu ensi talven sopimusneuvotteluihin. Opetuksesta ja varhaiskasvatuksesta on tullut kunnan suurin ja tärkein toimiala, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Mitä muutos merkitsee neuvottelutoiminnan kannalta?

Luukkainen vierailee 9.9. Kuopiossa OAJ on the Road -maakuntakierroksella. OAJ:n edustajat tapaavat Kuopion kaupungin ja sivistystoimen johtoa sekä vierailevat opettajien työpaikoilla. Illalla on etäyhteyksin järjestettävä Opettajien ilta. Kaupunkilaisia OAJ ja Pohjois-Savon opettajat tavoittelevat Lauri Salovaaran juontamassa yleisötilaisuudessa, joka alkaa klo 14 Kuopion torilla. Toimitamme myöhemmin tarkemmat tiedot yleisötilaisuuden ohjelmasta.

Ilmoittaudu infoon 8.9. mennessä. Lämpimästi tervetuloa!