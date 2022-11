Oda aloittaa ruoan kotiinkuljetukset Lohjalla, Riihimäellä ja Nummelassa

Suomen uusin ruokakauppa Oda laajentuu Uudellamaalla. Oda aloitti ruokaostosten kotiinkuljetukset tämän vuoden tammikuussa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Sen jälkeen Oda on laajentunut Uudellamaalla useille alueille ja keskiviikkona 9.11. Oda avaa kauppansa Lohjalla, Riihimäellä ja Nummelassa. Ensimmäiset toimitukset tehdään torstaina 10.11. jolloin Odan keltaisenoransseja kuljetusautoja voi bongata kotikulmilla.

Tarkemmat uudet toimitusalueet postinumeroineen voi tarkistaa osoitteesta https://oda.com/fi/about/toimitusalue

Simppeli sovellus ja näppärä nettikauppa

Odalla ei ole fyysisiä kivijalkakauppoja vaan Oda toimittaa ruokaostokset koteihin Vantaalle rakennetusta modernista keräilykeskuksestaan. Odalla on alan laajin määrä toimitusaikoja ja yritys toimittaa tilauksia joka päivä maanantaista jopa sunnuntaihin. Odan kotiinkuljetukset ovat markkinoiden edullisimmat ja joka päivä on tarjolla myös ilmaisia kotiinkuljetusaikoja.

Odalta voi tilata ruokaostokset sovelluskaupoista ladattavalla helppokäyttöisellä Oda-sovelluksella tai selaimella toimivan nettikaupan kautta osoitteessa www.oda.com/fi

“Suomessa ruoan kotiinkuljetuksella on kallis maine. Kotiinkuljetuksesta on joutunut maksamaan tuntuvaa lisämaksua, usein 10 euroa. Asiakkaan ei pitäisi joutua maksamaan siitä, että myymälän ylläpito, tuotteiden tehoton keräily ja toimitus aiheuttavat kaupalle kuluja. Suomessa on ollut selkeä markkinarako ruokakaupalle kuten Oda, jonka koko toimintamalli on ajateltu uudelleen. Kun myymälöitä ei tarvita, tuotteet kulkevat automatisoidun keräilykeskuksen kautta ja asiakkaita palvellaan kotiovelle asti. Tehokkaasta toimintamallista tulevat kustannushyödyt siirrämme asiakkaille jopa ilmaisina kotiinkuljetuksina”, sanoo Odan toimitusjohtaja Tobias Niemi.

Kukkarolle sopiva, pääasiassa kotimainen valikoima

Odan kattava tuhansien tuotteiden valikoima on suunniteltu tarkkaan ja mieleisten tuotteiden valinta on tehty helpoksi. Odan valikoima luottaa tuttuihin suomalaisiin brändeihin höystettynä kansainvälisillä suosikeilla. Myytävästä ruoasta ja käyttötavarasta yli 80 % on kotimaisia eli niiden alkuperä- tai valmistusmaa on Suomi.

“Näinä aikoina moni seuraa silmä tarkkana ruokaostostensa hintaa. Edullisten kotiinkuljetusten lisäksi myös Odan tuotehinnat ovat kukkarolle sopivat. Tästä osoituksena Oda on voittanut jo kaksi median tekemää ruoan verkkokauppojen hintavertailua. Edullisen hinnan lisäksi ruoan verkkokaupassa ostokokemus on elinehto: jokaikisen kotiin kuljetettavan kalafileen, avokadon ja kurkun laatu pitää olla korkea. Kun ei itse ole valitsemassa tuotteita, pitää voida luottaa siihen, että saa vain priimaa. Siksi Odalla on laatu- ja tuoreustakuu. Jos ei ole tyytyväinen tuotteiden laatuun, rahat niistä saa takaisin. Meillä on jo kymmeniä tuhansia asiakkaita, jotka luottavat siihen, että Odalta tilaaminen käy helposti, ostoskorin hinta on kohdillaan ja toimitukset tulevat täsmällisesti. Uskon, että kun Lohjalla, Riihimäellä ja Nummelassa asuvat pääsevät uuden tavan makuun, he ihmettelevät, miksi käyttivätkään aiemmin tuntikausia kauppareissuihin", sanoo Odan kaupallinen johtaja Anne Terimo.

Lisätietoja toimitusalueista https://oda.com/fi/about/toimitusalue, hinnoista https://oda.com/fi/about/hinnat ja toimitusajoista https://oda.com/fi/about/kotiinkuljetukset

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Päivi Vuolle, paivi.vuolle@oda.com, puh. 0505354899

Aiemmat tiedotteet https://www.sttinfo.fi/uutishuone/oda-finland-oy?publisherId=69818596