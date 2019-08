Odes val till världens bästa allmänna bibliotek firas med folkfest idag 29.8

På Medborgartorget uppträder bl.a. Maustetytöt, Asa & Band och Ville Karttunen från och med kl. 16 idag.

Helsingfors Centrumbibliotek Ode valdes på tisdagen 27.8 i Aten till världens bästa nya allmänna bibliotek. Segern firas med en folkfest på torsdagen 29.8 från och med kl. 16 på Medborgartorget och Ode.

På folkfesten uppträder bl.a. Maustetytöt, Asa & Band, Ville Karttunen. Det utlovas också festtal av Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori och Odes direktör Anna-Maria Soininvaara samt glad feststämning.

Priset Public Library of the Year ges årligen till ett allmänt bibliotek som antingen är nybyggt eller som fungerar i ett utrymme som inte tidigare använts som bibliotek. Priset delas ut av IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) och IT-företaget Systematic.

Evenemangets program uppdateras och tidtabellen finns på Odes nätsida www.oodihelsinki.fi/sv/.

Det är fritt inträde till evenemanget.