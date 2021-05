Odotetun MUJI to GO -bussin kesäkiertue käynnistyy tulevana lauantaina Espoon Tapiolasta

Jaa

Bussissa on myynnissä noin sadan tuotteen minivalikoima sekä MUJI Ravintolassa valmistettuja take away -annoksia.

MUJI to GO -bussi starttaa kiertueensa Espoon Tapiolasta kauppakeskus Ainoan vierestä tulevana lauantaina 22.5. klo 10. Kauppa-auto tulee kurvaamaan kesän aikana eri kohteisiin Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Porvoossa. Se liikennöi viikoittain keskiviikosta sunnuntaihin ja on avoinna arkipäivinä noin klo 10–20 sekä viikonloppuisin noin klo 10–18. Tarkemmat pysäkit ja aikataulut löytyvät bussin Facebookista ja Instagramista.

MUJIn lanseeraama kauppa-auto on ensimmäinen laatuaan Euroopassa ja Japanin ulkopuolella. Bussikonseptin tavoite Japanissa on ollut helpottaa paikallisten arkea ja ilahduttaa heitä sosiaalisilla kohtaamisilla sekä unohtumattomilla ostoskokemuksilla. Nyt bussi lähtee Suomen-kiertueelle samalla missiolla.

“Tavoitteemme on jäädä suomalaisten mieliin yrityksenä, joka parantaa, ilahduttaa ja helpottaa ihmisten arkea. Haluamme MUJI to GO -bussilla viedä MUJIn niiden luo, jotka toivovat henkilökohtaista palvelua ja sosiaalisia ostoskokemuksia, mutta eivät ole esimerkiksi koronan vuoksi päässeet vierailemaan Kampin lippulaivamyymälässämme. Toiveemme on, että pääsemme tulevaisuudessa laajentamaan kiertuetta myös muualle Suomeen”, MUJI Finlandin toimitusjohtaja Miho Takagi kertoo.

Bussin valikoima on läpileikkaus Kampin myymälän useiden tuhansien tuotteiden kokonaisuudesta. Tuotevalikoimasta löytyy monenlaisia arkeen sopivia tuotteita, kuten sukkia, kyniä, muistikirjoja ja -lehtiöitä sekä sateenvarjoja. Myynnissä on myös MUJIn ikonisia aromadiffuusereita ja niihin sopivia tuoksuöljyjä. Bussin valikoimaa päivitetään tarvittaessa kesän aikana asiakkaiden toiveiden mukaan.

Tarjolla on japanilaista makumaailmaa huokuvia MUJI Ravintolan annoksia

MUJI avasi ensimmäisen Euroopan ravintolansa Helsingin myymälän yhteyteen marraskuussa 2019. Ravintolan annoksissa käytetään laadukkaita ja valtaosin lähellä tuotettuja raaka-aineita, joten ne yhdistelevät ainutlaatuisella tavalla japanilaista ja suomalaista makumaailmaa. MUJI to GO -bussissa on myynnissä ravintolan herkullisia, japanilaisia take away -annoksia eli bento boxeja. Annosten täytevaihtoehdot ovat teriyaki-lohi ja japanilainen friteerattu kana eli karaage. Bento box -annokset maksavat 13,50 euroa. Lisäksi myynnissä on herkullista itsetehtyä jäätelöä 3,90 euron hintaan.

MUJI Ravintolan valmistamien annosten lisäksi bussissa on myynnissä myös MUJIn valikoiman ruokatuotteita, kuten valmiscurrya, keksejä ja muita erilaisia makeita ja suolaisia välipaloja.

Lisätiedot:

Bussissa maksutapoina käyvät käteis- ja korttimaksut. Aikataulu sekä muut ajankohtaiset tiedot MUJI to GO -bussista löytyvät Facebookista ja Instagramista.

MUJI lanseerasi ensimmäisen MUJI to GO -bussin Joetsu-shihin Niigatan prefektuuriin vuonna 2020. Japanissa maaseutu ikääntyy voimakkaasti, ja MUJIn bussikonseptin tavoitteena on tehdä maaseudulla asuvien ihmisten elämästä helpompaa ja vähentää heidän päivittäisessä elämässään kohtaamiaan haasteita. Kauppa-autot ovat tuotteiden myymisen lisäksi tarjonneet alueen asukkaille hauskoja kokemuksia ja mahdollisuuksia sosiaalisiin tilanteisiin.