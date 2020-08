Ohjaamotalon aktivointipäivät ja monikielinen ja -kanavainen koronainfo jakoivat innovaatiokilpailun voiton

Espoon kaupungin henkilöstölle tarkoitetussa kaupunginjohtajan innovaatiokilpailussa Innovaatiot-sarjan voitto jaettiin tänä vuonna kahden hakijan kesken. Kumpikin voittajatiimi saa 3000 euron palkinnon.

Nuorisopalveluihin kuuluvan Ohjaamotalon innovaatio Ohjaamotalon aktivointipäivät on toimintamalli, jossa työttömät nuoret tavoitetaan ja saadaan aktivoitua tehokkaasti moniammatillisella yhteistyöllä. ”Aktivointimessut” on tehty helposti lähestyttäväksi tapahtumaksi nuorille asiakkaille, joiden kanssa on tehtävä lakisääteinen aktivointisuunnitelma pitkittyneen työttömyyden takia. Palvelu on ketterää, se mahdollistaa yksilöllisemmän asiakaspalvelun ja ei-virastomaisen toimintaympäristön yhdessä verkostojen kanssa. Systemaattisen kehitystyön tuloksena on saatu aikaiseksi vahvasti asiakaslähtöinen palvelu, jossa kumppaneiden rooli on keskeinen. Palvelua pystytään säätämään nuoren lähtötilanteen mukaan ja seuraavista askelista sovitaan välittömästi.

Toinen palkittu innovaatio on Perhe- ja sosiaalipalvelujen monikielinen ja -kanavainen koronainfo. Kun kaupungin asiointipisteet ja kohtaamispaikat suljettiin keväällä 2020, niin tarvittiin nopeasti uusi ratkaisu koronainfon levittämiseen asukkaiden omalla äidinkielellä. Järjestettiin puhelinneuvontaa, tehtiin tiedotteita ja lähetettiin kirjeitä koteihin 15 eri kielellä. Palvelun kehittäjät toimivat yhdessä sähköisillä alustoilla, joten tämä on malliesimerkki vahvasta digiloikasta korona-aikana. Onnistumisen mahdollistivat hyvät verkostot ja toimijoiden keskinäinen luottamus. Neuvojia saatiin eri toimialoilta ja maahanmuuttajajärjestöistä, ja saatu asiakaspalaute on ollut positiivista.

Muut innovaatiokilpailun finalistit palkittiin kunniamaininnalla.

Chat-palvelun sujuvoittaminen voitti Potentiaaliset innovaatiot -sarjan

Potentiaaliset innovaatiot -sarjan voittaneen idean tavoitteena on nopeuttaa asiakkaan palveluprosessia chat-palveluissa ja helpottaa pääsyä terveydenhuollon ammattilaisen luo. Kun asiakas asioi kaupungin chat-palvelussa, niin tarvittaessa palveluneuvoja voi lähettää asiakkaalle linkin, jolla tämä pääsee suoraan terveysasemien chat-palveluun tunnistautuneena ilman toista tunnistautumista. Uudistuksessa hyödynnetään olemassa olevia järjestelmiä. Myös tämän sarjan voittaja sai 3000 euron palkinnon.

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun voittajat palkittiin Espoo-päivänä 28.8. Otaniemen lukion Piazzalla pidetyssä tilaisuudessa.

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailu on järjestetty yhdessä Laatukeskuksen kanssa vuodesta 2012 alkaen. Kaupungin työntekijöille, työyhteisöille ja verkostoille tarkoitetussa kilpailussa etsitään innovaatioita, jotka parantavat palveluja ja tehostavat toimintaa. Kilpailuhakemukset osallistuvat myös Laatukeskuksen Quality Innovation Award -kilpailuun, jossa espoolaiset ovat menestyneet hyvin useina vuosina niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.