Ohjeistus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvion tekemiseen julkaistu – selkeyttää riskiarvion laadintaa

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain noudattamista valtakunnallisesti. Rahanpesulaki edellyttää, että lain soveltamisalaan kuuluvat toimijat laativat kirjallisen riskiarvion rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Aluehallintoviraston valvomien toimijoiden listaus löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Riskiarvio auttaa estämään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista

Riskiarvion tarkoituksena on, että jokainen rahanpesulain soveltamisalaan kuuluva toimija ymmärtää ja arvioi, miten sen omia tuotteita ja palveluita voitaisiin käyttää hyväksi rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen ja millaisia mahdollisia riskejä yrityksen asiakaskuntaan liittyy.

Omaan toimintaansa kohdistuvia riskejä tunnistamalla ja arvioimalla toimijoiden on mahdollista luoda menettelyt, joilla rahanpesua ja terrorismin rahoittamista voidaan havaita ja estää. Myös hallintakeinot ja niiden arviointi ovat tärkeä osa riskiarviota.

Lomakepohja tukee riskiarvion laatimisessa

Riskiarvio-ohjeen liitteenä aluehallintovirasto on julkaissut lomakepohjan, joka auttaa valvottavia riskiarvion laatimisessa. Lomakkeen kysymysten ja ohjeiden avulla toimija voi tunnistaa sekä arvioida omaan toimintaansa liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä.

Aluehallintoviraston laatima lomake toimii ainoastaan pohjana ilmoitusvelvollisen omalle arvioinnille. Lomakepohjaa voi halutessaan muokata yrityksen omaan käyttöön sopivaksi tai riskiarvion voi laatia ilman sitä. Myös eri toimialajärjestöjen laatimia riskiarviolomakkeita voi hyödyntää riskiarvion laadinnan tukena.

Ilmoitusvelvollisten riskiarvioissa puutteita – ohjeistuksella aluehallintovirasto selkeyttää riskiarvion laadintaa

Aluehallintoviraston valvonnassa on tullut ilmi, että riskiarvion laatiminen on yksi niistä rahanpesulain velvoitteista, jonka valvottavat kokevat haastavaksi ja jossa ne tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa. Valvontahavaintojen perusteella riskiarvioiden taso vaihtelee runsaasti, mutta merkittävä osa tarkastetuista riskiarvioista on ollut hyvin puutteellisia. Riskiarvion tarkoitus näyttää myös olevan osalle toimijoista epäselvä.

Päivitetyllä ohjeistuksella aluehallintovirasto haluaa selkeyttää riskiarvion tarkoitusta ja laadintaa. Riskiarvion tarkoituksena on tunnistaa mahdollisia omaan toimintaan liittyviä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä – ei siis pyrkiä osoittamaan, ettei omaan toimintaan kohdistu minkäänlaisia riskejä. Huolellisesti laadittu riskiarvio auttaa toimijaa suunnittelemaan toimintansa ja menettelytapansa niin, että ne ovat oikeassa suhteessa toimintaan kohdistuviin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskeihin nähden.

Lisätietoa:

