Ohjelmistoala ehdottaa tuhansia uusia IT-työvoimakoulutuksia: ”Juuri sitä mitä hallitus ajaa, luvassa miljardiluokan hyödyt”

Lehdistötiedote 8.9.2023

Suomen hallituksen keskeinen tavoite on 100 000 uutta työllistä. Ohjelmistoala on jo nyt merkittävä työllistäjä ja yhä keskeisempi vientiala, mutta tuore selvitys avaa tilaisuuden tuottaa niin yhteiskunnalle kuin alan yrityksillekin poikkeuksellisen suurta lisäarvoa.

”Ohjelmistoala työllistää Suomessa jo 64 000 ihmistä, ja meillä on lisäksi pitkäaikainen osaajapula. Siksi innostuimme, kun vahvistui tutkimuksen kautta, että työvoimakoulutukset työttömille IT-ihmisille olivat erittäin tuloksekkaita. Tajusimme, että valmennuksia tarvitaan nopeasti paljon lisää”, alleviivaa alan kattojärjestön Software Finland ry:n (SF) toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Kullanarvoisen havainnon työvoimakoulutusten tehosta teki SF:n toimeksiannosta Petri Niirasen vetämä Lingonberry Island, osana laajempaa selvitystä alanvaihtonäkymistä.

”IT-alan työttömistä valmennettiin 442, joista kolmen kuukauden sisällä työllistyi 226 eli yli 50 prosenttia. Tämä Tilastokeskuksen aineistosta löytynyt erittäin lupaava havainto innosti meitä kaivamaan vielä syvemmälle”, kertoo Niiranen löydöstään.

Täysosuma löytyi SF:n omalta tontilta: Yhdistyksen itse johtaman Mimmit koodaa -ohjelman osallistujia on valmennettu Sarasen toimesta jo kahdesti. Katsaus tuloksiin oli jättipotti.

”Mimmit koodaa -ohjelmasta valmennetuista naisista työllistyi ällistyttävästi 90 prosenttia. Tulos on niin pysäyttävä, että asiaan oli pakko tarttua koko yhteiskunnan edun nimissä”, kuvaa Roiha.

TEM:issä ollaan kiinnostuneita

Software Finland päätti Roihan johdolla jalostaa oivalluksensa konkreettiseksi ehdotukseksi. Koko IT-alalla (64 000 koodaria sekä 21 000 muuta IT-ammattilaista) on 4 000 työtöntä ja Mimmit koodaa -ohjelman parissa lisäksi 4 000 naista, jotka haluaisivat nopeasti työllistyä alalle. SF:n johtamassa Mimmit koodaa -ohjelmassa on mukana kaikkiaan 10 000 naista.

”Lähtökohta on, että saisimme TEM:in tuella valmennettaviksi puolet työttömistä ja kaikki Mimmit koodaa -ohjelman halukkaat, joiden aktiivinen mielenkiinto on jo tiedossa. Näiden 6 000 IT-alalle haluavan suomalaisen työvoimakoulutus toisi Suomelle miljardiluokan hyödyt. Voimme näin luvata, kun valmennusten työllistävyys on ollut jopa 90 %. Ei voi liikaa painottaa: Tämä on juuri sitä mitä hallitus ajaa, luvassa on näyttöjen mukaan miljardiluokan hyödyt”, kristallisoi Roiha.

Roiha on käynyt asiasta rakentavia keskusteluja työ- ja elinkeinoministeriön johtoportaan kanssa.

”Olemme iloisia, että saamamme epävirallinen palaute työ- ja elinkeinoministeriöstä kannustaa meitä tämän ehdotuksen tekemään. TEM:issä siis nähdäksemme hyvin ymmärretään tällaisen valmennuksen arvo, vaikka mahdollisten päätösten aika on toki vasta tuonnempana. Jokainen työpaikka on arvokas ja erityisesti meidän alallemme syntyvät työpaikat tukevat koko yhteiskunnan digitalisoitumista ja parantavat huomattavasti kokonaistuottavuuttamme”, kuvailee Roiha.

Tulokset luotettavia ja luvassa miljardipotentiaali

Saranen Consulting Oy:n toimitusjohtaja Janne Lindfors on erittäin tyytyväinen, että Sarasen työ on kantamassa hedelmää laajemmin koko yhteiskunnan hyväksi.

”Tulokset puhuvat puolestaan. Tarkastimme juuri tänä keväänä päättyneen Mimmit koodaa -ohjelman tilanteen. Osallistujista peräti 90,9 % on nyt töissä erilaisissa ohjelmistoalan asiantuntijatehtävissä. On meille kunnia, että työhallinnon kanssa tekemämme yhteistyön tulokset voivat mahdollisesti nyt palvella Suomea laajemminkin”, kuvailee Lindfors.

Niirasen Lingonberryn laskelmat todentavat ehdotukselle jopa useiden miljardien hyödyt.

”Yksin Tilastokeskuksen aineiston mukaan työllistyneiden runsaan 200 ihmisen myönteinen taloudellinen kokonaisvaikutus vuositasolla on jo 10 miljoonaa euroa. Ehdotetun 6 000 ihmisen valmennus synnyttäisi tämän vuosikymmenen mittaan jo useiden miljardien hyödyt. Havainnostamme voi näin kummuta paljon hyvää koko Suomelle, iloitsee Niiranen.

Ehdotusta kehitetään ja hiotaan tarpeen mukaan yhdessä TEM:in ja hallituksen kanssa.

