Ohjelmistoala kasvaa huimasti, mutta pakolliset työehdot ovat väärältä vuosisadalta – ”Onko yleissitova TES enää järkevä?”

Ohjelmistoalan kasvu jatkuu ennätyksellisissä lukemissa: Yli 80 prosenttia yrityksistä kasvaa ja yli kaksi kolmasosaa yrityksistä palkkaa lisää työntekijöitä. Erinomaisista kasvuluvuista kertoo uunituore Ohjelmisto- ja verkkoliiketoiminnan sykemittari. Samalla käy ilmi, että yleissitova TES on menettänyt merkityksensä: Vain 23% yrityksistä ilmoittaa kuuluvansa työnantajaliittoon. Työntekijät ovat vielä järjestäytymättömämpiä. Työntekijät ovat valinneet luottamusmiehen työehtosopimusta edustamaan vain 18,5% yrityksissä.

Lehdistötiedote 23.10.2019

Ohjelmistoalalla on syytä tyytyväisyyteen: Mustat pilvet talouden taivaanrannalla eivät digitalisoitumisen keihäänkärkeä hidasta.

”On upeaa huomata jälleen, että softan voima kantaa epävarmempinakin aikoina. Tämän todistavat huimat kasvuluvut jälleen kerran. Itse asiassa yleisten suhdanteiden heikentyminen vain alleviivaa yritysten tarvetta hakea uutta kilpailukykyä digitaalisista ratkaisuista – ja näin ollen osaavien softa- ja verkkoyritystemme palveluja tarvitaan entistä enemmän”, analysoi Rasmus Roiha, Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja.

Ohjelmisto- ja verkkoteollisuuden yrityksistä 80,8% arvioi kasvavansa tänä vuonna huomattavasti tai jonkin verran. Sykemittariin vastanneista yrityksistä 67,5% rekrytoi lisää työntekijöitä, jos osaajapulan vallitessa vain osaajia löytyy. Luvut ovat siis massiiviset verrattuna muuten hiipuvaksi pelättyyn suomalaiseen talouskasvuun.

”Onko yleissitova TES enää järkevä?”

Kukoistavan alan tärkeintä vaikuttajajärjestöä mietityttää nyt yleissitova työehtosopimus. Sykemittarin kertomien lukujen valossa yleissitova TES on menettänyt merkityksensä sekä työntekijöille että työnantajille.

”Luvut laittavat todella miettimään. Yli 70% ohjelmisto- ja verkkoteollisuuden yrityksistä ei kuulu työnantajaliittoon. Työntekijäpuolella tilanne on vielä puhuttelevampi. 72,3% yrityksistä kertoo, että työntekijät eivät ole valinneet luottamusmiestä, ja lisäksi 9,2% yrityksistä vastasi, ettei tiedä onko luottamusmiestä valittu. Työntekijöitä ei ole siis kiinnostanut valita luottamusmiestä työehtoasioita hoitamaan jopa yli 80 prosentissa yrityksistä”, listaa Roiha.

”Mitä tästä pitäisi päätellä? Ei ainakaan, että työntekijät tai yritykset kärsisivät. Kasvu on parempaa kuin missään muualla taloudessamme. Softayritykset voittavat järjestään palkinnot parhaista työpaikoista. Eikä ihme. Sykemittarin mukaan 81% yrityksistä korottaa palkkoja enemmän kuin TES vaatii, ja työehdot ovat järjestään paremmat kuin TES tai lain kirjain edellyttävät. Työntekijät ja työnantajat puhaltavat yhteen hiileen, menestys on yhteinen. Onko yleissitova TES enää järkevä?”

Roiha tiivistää mietteensä lukujen valossa.

”Työnantajaliittoon ilmoittaa varmuudella kuuluvansa vain 23 prosenttia yrityksistä. Työntekijöistä on halunnut järjestäytyä varmuudella vain vajaa viidennes, 18,5 prosenttia. Millaiset ovat siis perusteet yleissitovalle työehtosopimukselle? Alallamme on pyöreästi 1800 yritystä ja 60 000 suomalaista huippuosaajaa. Ylivoimaiselle enemmistölle yleissitovuus on kuollut kirjain. Miksi se siis on yhä voimassa?”, kysyy Roiha.

Sykemittari toteutettiin syys-lokakuussa 2019. Kyselyyn vastasi 120 ohjelmisto- ja verkkoliiketoimintaa tekevän yrityksen toimitusjohtajaa, yrittäjää, tai muussa päättävässä tai omistavassa asemassa olevaa yritysjohtajaa.

Lisätiedot:

Rasmus Roiha, Ohjelmisto- ja e-business ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@ohjelmistoebusiness.fi