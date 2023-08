Ohjelmistoala vetoaa: ”Hallitusohjelma on pelastettavissa – korjaus työperäiseen maahanmuuttoon torjuisi myös mielikuvat rasismista”

”Ohjelmistoalalle erityisen lupaavaa, että palkkatoiveet ovat realistisia” – Juniorirekryssä ennätykselliset lähes 1200 osallistujaa, 75 % naisia 14.2.2023 12:10:27 EET | Tiedote

Ohjelmistoalan paraikaa järjestämä Juniorirekry-tapahtuma on murskannut aiemman ennätyksen osallistujamäärällään. ”1200 osallistujaa, joista 900 on naisia kertoo siitä, miten kova imu alallamme on. Ja junnuille todella on tilausta”, iloitsee Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha. ”Merkillepantavaa on, että ohjelmistoalalle hakevien työntekijöiden palkkatoiveet osuvat todella hyvin kohdalleen”, kertoo osallistujille tehdyn kyselyn analysoinut rekrytointiekspertti Anna Alppinen Academic Work’istä.