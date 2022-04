Ohjelmistoyhtiö Pinjalle 13 miljoonan euron sopimus HUSin digitalisaatiokehityksestä

SporttiRakki ja Pohjanmaan Kaluste yhteistyöhön – koiranleluja kalustetuotannon hukkamateriaalista, täysin kotimaisin voimin 27.3.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Suomen laajin koiraharrastajien palveluportaali SporttiRakki on aloittanut yhteistyön kurikkalaisen Pohjanmaan Kaluste Oy:n kanssa. Huonekalutuotannossa ylijäävät nahkapalat hyödynnetään nyt täysin kotimaisin voimin valmistettaviksi koiranleluiksi, sillä tuotteet ommellaan Nokian Nahkatuotteen tehtaalla. Kolmessa kuukaudessa yli 500 kiloa ylijäämänahkaa on jo hyödynnetty valmiiksi leluiksi, ja yli 1500 kiloa on tällä hetkellä odottamassa valmistusta.