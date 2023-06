Ohjelmistoyhtiö Wapice solminut oman paikallisen työehtosopimuksen

Sopimus on rakennettu yhteistyössä luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja ammattiliittojen edustajien kanssa.

Wapicen toimitusjohtaja Pasi Tuominen kommentoi tuoreen sopimuksen julkaisua seuraavasti: "Sopimuksesta on käytetty Wapicella työnimeä "parempi sopimus", ja siinä on useita lisäetuja ja parannuksia. Erityisesti sopimuksessa on huomioitu perhe- ja opiskelijamyönteisyys. Tavoitteena on ollut kaataa raja-aitoja ja lisätä aitoa vuoropuhelua henkilöstön kanssa, ja tässä koemme onnistuneemme. "



Uusi työehtosopimus astuu voimaan 22.6.2023 ja on voimassa 31.12.2023 saakka ja tämän jälkeen toistaiseksi. Sopimus tarkistetaan ja arvioidaan vuosittain varmistaen sen ajantasaisuuden. Sopimuksen piiriin kuuluvat kaikki Wapicen noin 360 työntekijää.





Lisätietoja:



Pasi Tuominen

Toimitusjohtaja

Wapice Oy

puh. 040 579 3932

pasi.tuominen@wapice.com



Antti Reijonen

People & Culture Manager

Wapice Oy

puh. 050 410 1151

antti.reijonen@wapice.com