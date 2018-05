Oho, onko hammaslääkärikäynnistä aikaa

Vuosia on vierähtänyt ja hammaslääkärikäynti on vain jäänyt. Kehtaako vastaanotolle enää edes mennä? Ei hätää. Hammashoitoon kannattaa rohkaistua pitkänkin tauon jälkeen.

Hammaslääkärikäynnit ovat saattaneet unohtua opiskelun päätyttyä ja tulevat taas mieleen vasta elämän ruuhkavuosina – tai niiden jälkeen. Myös kova hammaslääkäripelko saattaa sysätä hammashoitoasiat mielestä.

Unohda häpeä, vaikka et olisikaan käynyt aikoihin hammaslääkärissä. Hammaslääkärin tehtävä on auttaa sinua, oli hampaidesi tilanne mikä tahansa. Aito ammattilainen hoitaa tuomitsematta ja arvostelematta.

- On hienoa, kun asiakas päättää hakeutua hammashoitoon, vaikka edellisestä käynnistä olisi pitkä aika. Tärkeintä on hoitaa suu kuntoon ja antaa tukea hampaista huolehtimiseen, sanoo Johanna Riipinen PlusTerveys Hammaslääkäreistä.

Hammaslääkäripelkoon saa apua

Jos pelko on ollut esteenä hammaslääkärikäynneille, viimeistään nyt kannattaa rohkaista mielensä. Suuri osa hammaslääkäreistä on tottuneita kohtaamaan pelosta kärsiviä. He tekevät kaikkensa, jotta hoitokäynnistä saadaan mahdollisimman miellyttävä.

- Kannattaa kertoa pelosta avoimesti jo ajanvarauksen yhteydessä. Silloin voimme varata enemmän aikaa asiasta keskustelemiseen, Riipinen suosittelee.

Hammaslääkäripelko on yleistä, mutta eri ihmisille pelkoa aiheuttavat eri asiat. Riipinen kehottaakin kertomaan hammaslääkärille, mikä pelottaa tai tuntuu ikävältä. Siten hammaslääkäri voi huomioida asiakkaan tuntemukset paremmin.

Hoitosuunnitelma ohjaa

Hoidon aluksi hyvä hammaslääkäri arvioi suun hoidontarpeen ja käy hoitosuunnitelman kustannuksineen läpi asiakkaan kanssa. Hoitoja voidaan suunnitella ja jaksottaa niin, että kertakustannukset pysyvät kukkarolle sopivina.

Lisäksi hammaslääkäri tai suuhygienisti opastaa kotona tehtävään omahoitoon, joka tukee hampaiden terveyttä hammaslääkärikäyntien välillä.

- Hammaslääkärin kanssa kannattaa myös sopia säännöllisistä hammastarkastuksista. Silloin hammaslääkäriltä tulee muistutus, kun on seuraavan hammastarkastuksen aika, Riipinen vinkkaa.

Suun terveys vaikuttaa koko kehoon

Hampaiden terveys onkin yhtä tärkeää kuin muu terveydenhuolto, sillä suunterveys vaikuttaa yleisterveyteen.

Suussa piilevät matala-asteisetkin tulehdukset aiheuttavat monia harmeja ja vaikuttavat heikentävästi:

suorituskykyyn

hedelmällisyyteen

diabeteksen, reuman sekä sydän- ja verisuonitautien hoitotulokseen

hampaiden kiinnityskudoksiin

Onneksi suun tulehdukset ovat ehkäistävissä huolellisella omahoidolla ja säännöllisillä käynneillä hammaslääkärillä tai suuhygienistillä.