Oikaisu: Matkailualaa koskeva raportti on Nordic West Officen, ei Etlan

Tänään julkaistun "Matkailun toipuminen pandemiasta" -raportin yhteydessä on yleisesti uutisoitu raportin olevan Etlan tutkimusraportti. Etla täsmentää, että kyse on Nordic West Officen raportista, johon Etla taloustutkimuslaitoksena on laatinut lyhyen skenaariolaskelman matkailualan toipumisesta 2021-2023.

Kaikki muu osuus raportista on Nordic West Officen.

Kannanotot siitä, miten ja milloin matkustaminen tai tapahtumiin osallistuminen tulisi avata, eivät näin ollen ole Etlan kannanottoja.

Raporttiin on myös haastateltu Finavian, Finnairin, Helsingin seudun kauppakamarin, Lapland Hotelsin, Noho Partnersin, Tallink Siljan sekä Viking Linen edustajia. Haastattelut eivät ole Etlan tekemiä vaan raportin muuta osuutta.