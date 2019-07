Oikeanlainen hengitystekniikka edesauttaa terveyttä, muistia ja keskittymiskykyä

Tietokirjailija ja raskausjoogaan erikoistunut ohjaaja Malla Rautaparta ohjeistaa kirjassaan Hyvän hengityksen anatomia (2019) hengityselimistön oikeaoppiseen käyttöön. Hän kertoo kirjassa myös hengittämistä rajoittavista tekijöistä, joita voivat esimerkiksi olla ympäristön tekijät tai vääränlainen työskentelyasento.

Autonominen eli tahdosta riippumaton hermostomme säätelee hengitystä, sydämen sykettä ja monia muita kehon toimintoja, mutta tahdonalaisella harjoittelulla on vaikutusta hengityksen laatuun. Oikea hengitystekniikka edistää hyvinvointia ja opettaa välttämään hengityselimistölle haitallisia tekijöitä.



Malla Rautaparran kirjoittama tietokirja Hyvän hengityksen anatomia (2019) kertoo miten hengityselimisto ja hengityksen aikaansaavat lihakset toimivat, kuinka ottaa koko keho mukaan hengittämiseen ja miten hyvää hengittämistä voi harjoitella. Rautaparta kertoo kirjassaan myös hengitystä säätelevistä ja rajoittavista tekijöistä sekä hengittämämme ilman laadun merkityksestä. Esimerkiksi istumatyö voi tiedostamatta aiheuttaa hengityksen muuttumisen pinnalliseksi.

Hyvän hengityksen anatomia (2019) –kirjan on julkaissut helsinkiläinen yleiskustantamo Basam Books. Malla Rautaparta on joogaopettaja, neurologian fysioterapeutti, kulttuuriantropologi, tietokirjailija ja helsinkiläisen Manipura-joogastudion perustaja. Hän on kehittänyt ja ohjannut raskausjoogaa yli 20 vuoden ajan. Rautaparta tutkii kehollisuutta muun muassa joogaopettaja Vanda Scaravellin ja buddhalaisen kehomeditaatio-opettajan Will Johnsonin viitoittamilla poluilla.