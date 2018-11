Oikeustieteen tohtori, professori Jukka Kekkonen SDP:n ehdokkaaksi Helsinkiin

SDP Helsingin piirihallitus on asettanut oikeustieteen professori Jukka Kekkosen eduskuntavaaliehdokkaaksi. Kekkonen on oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Helsingin yliopistossa.

Jukka Kekkonen on kokenut oikeudellisten kysymysten asiantuntija, joka on julkisuudessa puolustanut voimakkaasti tasa-arvoa ja muita oikeus- ja hyvinvointivaltion perusperiaatteita. Kekkonen on erityisen huolissaan tuloerojen kasvusta ja nuorten syrjäytymisestä. Hän on kritisoinut vahvasti koulutusleikkauksia sekä pääsykoeuudistusta, jotka ovat omalta osaltaan vaikuttaneet Suomen osaamistason laskuun.

- Olen erittäin tyytyväinen, että pääsen puhumaan kampanjan myötä yhä vahvemmin Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeistä teemoista. Koulutus, osaaminen ja yhdenvertaisuus ovat avainasemassa nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä sekä eriarvoistumiskehityksen katkaisussa. Politiikan tulee perustua rationaaliseen keskusteluun ja tutkittuun tietoon. Näitä teemoja aion nostaa esiin tulevassa kampanjassani.

- Jukka on maamme johtavia asiantuntijoita demokratia- ja oikeusvaltiokysymyksissä. On hienoa saada hänet ehdokkaaksi, SDP Helsingin toiminnanjohtaja Laura Ylitalo iloitsee.

