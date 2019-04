Oikeusvaltioperiaatetta uhkaavat EU-maat voivat menettää EU-maksuja

Mepit hyväksyivät kantansa sääntöihin, joilla pystyttäisiin jäädyttämään EU-maksuja jäsenmaihin, jotka häiritsevät tuomioistuimien toimintaa tai eivät puutu petoksiin ja korruptioon.

Uusien sääntöjen myötä komissio voisi ehdottaa toimia ennakkomaksujen vähentämisestä maksujen keskeyttämiseen, mikäli “oikeusvaltioperiaatetta koskevat yleiset puutteet” jossain EU-maassa uhkaavat EU-varojen hallinnointia. Parlamentin ja neuvoston tulisi lisäksi hyväksyä päätös. EU-maan tehtyä parannuksia komission havaitsemiin ongelmiin parlamentti ja neuvosto voisivat poistaa maksujen jäädytyksen.



Riippumattomia asiantuntijoita avustamaan komissiota



Komissio voi todeta, että oikeusvaltioperiaate on uhattuna, mikäli yhtä tai useampaa seuraavista kohdista laiminlyödään:

unionin talousarvion toteuttamisesta vastaavien viranomaisten asianmukainen toiminta,

varainhoidosta vastaavien viranomaisten asianmukainen toiminta,

petosten, ml. veropetokset, korruption ja muiden mahdollisten EU:n budjettiin liittyvien rikkomusten asianmukainen tutkinta,

tehokas ja riippumaton tuomioistuinvalvonta,

aiheettomasti maksettujen varojen palautus,

verovilpin ja verokilpailun torjunta ja niistä rankaisu, ja

yhteistyö Euroopan petostentorjuntaviraston ja tapauksen mukaan Euroopan syyttäjänviraston kanssa.

Komissiota avustaisi riippumattomista perustuslain ja rahoitusasioiden asiantuntijoista koostuva paneeli. Jokaisen EU-maan kansallinen parlamentti nimeäisi paneeliin yhden jäsenen sekä Euroopan parlamentti viisi jäsentä. Paneeli arvioisi tilannetta EU-maissa vuosittain ja laatisi tuloksista julkisen tiivistelmän.



Edunsaajien suojaaminen



Komissio voi esittää erilaisia toimia riippuen puutteiden laajuudesta ja varojen hallintamenettelystä:

sitoumusten keskeyttäminen,

maksujen määräaikojen kulumisen keskeyttäminen,

ennakkorahoituksen vähentäminen,

maksujen keskeyttäminen.

Jollei toisin määrätä, EU-maan tulisi jatkaa päätöstä koskevan EU-ohjelmaan tai rahastoon liittyviä toimia ja jatkaa maksujen suorittamista edunsaajille kuten tutkijoille tai järjestöille. Komission pitäisi avustaa edunsaajia ja varmistaa, että he saavat asiaankuuluvat maksut.



Kommentit



Talousarvion valvontavaliokunnan esittelijä Petri Sarvamaa (EPP, kok.) sanoi: “Tärkeintä tässä välineessä on EU-budjetin ja veronmaksajien rahojen suojaaminen, mutta tärkeää on myös edunsaajien suojaaminen – parlamentin hyväksymä malli suojaa paremmin edunsaajia kuin komission alkuperäinen ehdotus. Olemme myös parantaneet demokraattista vastuuvelvollisuutta sisällyttämällä Euroopan parlamentin päätöksentekomenettelyyn.”



Budjettivaliokunnan esittelijä Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Espanja) sanoi: “Oikeusvaltioperiaatteen ja kaikkien EU-arvojen noudattaminen ovat perusperiaatteita, jolle Euroopan integraatio perustuu. Yksikään valtio ei voi rikkoa näitä arvoja kärsimättä seurauksista.”



Seuraavaksi



Parlamentti hyväksyi kantansa sääntöihin käsiäänestyksellä, jonka myötä päätetään parlamentin ensimmäinen käsittely. Neuvottelut lainsäädännöstä voivat alkaa seuraavalla lainsäädäntökaudella. Tätä ennen neuvoston pitää kuitenkin vielä muodostaa kantansa.