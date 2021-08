Ojangon uusi bussivarikko otetaan käyttöön elokuussa

Jaa

Hakunilan Ojankoon, Länsimäentien ja Kehä III:n liittymän yhteyteen on valmistunut uusi Itä-Vantaan bussivarikko. Varikon rakentaminen alkoi toukokuussa 2020 ja se vihitään käyttöön tänään. Liikennöinti varikolla alkaa elokuussa. Varikko palvelee Itä-Vantaan ja Itä-Helsingin bussiliikennettä ja se on mitoitettu noin 200 bussille. Alkuvaiheessa varikolla tulee olemaan noin 130 bussia.

-On hienoa, että uusi bussivarikko saatiin valmiiksi aikataulussaan. Ojangon varikko korvaa Hakunilan keskustasta poistuvan ahtaan ja asutuksen keskellä sijainneen bussivarikon ja mahdollistaa tehokkaan ja ympäristöystävällisemmän joukkoliikenteen. Uusi varikko ei häiritse enää asutusta ja vanhan varikon aluetta päästään kehittämään uutena asuinalueena, vihkiäisissä puhunut vt. kaupunginjohtaja Hannu Penttilä kertoo.



Ojangon varikolla siirrytään sähköiseen liikenteeseen syksyllä 2022, jolloin noin puolet varikon busseista on sähköbusseja. Tällöin Vantaan uutta runkolinjaa 570 Helsingin Mellunmäestä Aviapolikseen tullaan liikennöimään kokonaan sähköllä toimivilla nivelbusseilla. Runkolinja 570 ennakoi ratikan reittiä.



- Ojangon varikko on mainio esimerkki hyvästä yhteistyötä ja ajan haasteisiin vastaamisesta. Vantaan kaupunki on kiitettävällä tavalla kantanut vastuunsa koko seutua palvelevan varikon toteuttamisesta aikataulussa. Ojangon varikolta päästään liikennöimään uutta runkolinjaa ja sähköisen liikenteen suuri osuus tulee myöhemmin alentamaan merkittävästi bussiliikenteen päästöjä, osastonjohtaja Tero Anttila HSL:stä sanoo.



Uuden bussivarikon rakentaminen maksoi 13,2 miljoona euroa. Varikko toteutettiin Vantaan kaupungin kokonaan omistaman Kiinteistö Oy Kehäsuoran hankkeena. Varikkokiinteistön vuokraa Helsingin seudun liikenteen (HSL) kilpailutuksen voittanut liikennöitsijä Helsingin bussiliikenne Oy.



Varikon rakentamisessa seurattiin Vantaan kaupungin resurssiviisauden tiekartan linjauksia rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Rakennustyössä käytettiin Kielotie 13 toimitalon purkamisesta syntynyttä betonimursketta, mistä kertyi myös kustannussäästöjä. Uutta kiviainesta säästettiin jopa 16 500 tonnin verran.



Bussipaikkojen lisäksi 4,3 hehtaarin suuruiselle varikkoalueelle tulee 250 henkilöauton pysäköintipaikkaa ja vähintään 50 pyöräpysäköintipaikkaa, toimisto- ja sosiaalitilaa, bussien tankkaus- ja latauspisteitä sekä korjaamo- ja pesutoimintoja.

Ojangon bussivarikon naapureina tulevat Kehä III:n lisäksi jatkamaan noin 6 hehtaarin suuruinen kaupungin lumenvastaanottopaikka, koirien koulutusalue sekä laaja, noin 9 hehtaarin suuruinen Ojangon ulkoilu- ja lähivirkistysalue. Lähistöllä sijaitsevat myös muun muassa Vantaa Energian jätevoimala ja Ruduksen maa-aineksen käsittelylaitos.