Okimo Clinic voimakkaassa kasvussa – liikevaihto kasvoi yli 130 prosenttia

Okimo Clinic on suomalainen sosiaaliseen mediaan sekä digitaaliseen viestintään keskittynyt toimisto. Okimo Clinic on osa Marketing Clinic Partnersia.

Marketing Clinic Partners – Reinventing Growth

Marketing Clinic Partners on ryhmä erikoistuneita strategia- ja markkinointitoimistoja. Meitä yhdistää jatkuva palo haastaa asiakkaitamme hyödyntämään vahvoja brändejä, innovatiivisia liiketoimintamalleja ja markkinointia kilpailuetuina digitalisoituvassa maailmassa. Marketing Clinic Partners koostuu Marketing Clinicista, sosiaaliseen mediaan, sisältöihin ja digitaaliseen markkinointiviestintään keskittyvästä Okimo Clinicista, asiakasymmärrystoimisto Koplasta sekä reaaliaikaista digitaalista markkinointia ja markkinoinnin automaatiota tekevästä P+SBD:stä.

Tietoa Okimo Clinicin toimitusjohtaja Helene Auramosta (KTM, taiteiden yo)

Helene on työskennellyt sosiaalisen median parissa vuodesta 2007, jolloin hän oli mukana perustamassa Suomen ensimmäistä sosiaalisen median toimistoa. Helene on ollut mukana perustamassa myös Slush startup-tapahtumaa, Indiedays-blogiportaalia sekä kirjoittanut palstaa Image-lehteen. Helene on opiskellut Helsingin kauppakorkeakoulussa, Taideteollisen korkeakoulun Media Labissa ja Harvardissa. Hän on startup-yrittäjä ja kahden lapsen äiti.