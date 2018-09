Ökning befaras i antalet däckrelaterade olyckor - Kolla däcken inför höstens blötfören!

Renkaisiin liittyvät onnettomuudet lisääntymässä - Ratsaa renkaasi syksyn sadekeleille! 5.9.2018 10:00 | Tiedote

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien mukaan renkaat ovat riskitekijänä noin joka seitsemännessä henkilö- tai pakettiauton aiheuttamassa kuolonkolarissa. Vuosittain on sattunut keskimäärin 29 renkaisiin liittyvää onnettomuutta. Rengasonnettomuuksien määrä on vähentynyt selvästi 2000-luvun alkuvuosista, mutta parina viime vuonna kehitys on kääntynyt huonompaan suuntaan. Ks. kuvio 1 liitteenä.