Olaf Brewing julkaisee uuden kultaisen OTAN oluen

OTAN Oluen täysjäsenyysversio juhlistaa Suomen pian vahvistuvaa NATO-jäsenyyttä. Etiketissä on tuttu Olaf-ritari, tuoppi kädessään ja NATO.n kompassisymboli rinnassaan. Etiketin värit, kelta-kulta ja sininen ovat myös selkeä nyökkäys Ruotsin suuntaan. Etiketissä lukee myös "31 x MORE SECURITY" - tämä lause on viittaus tuotteen NATOn jäsenmaiden uuteen määrään ja mainoslauseeseen "Taste of Security with a hint of freedom"-joka levisi maailmanlaajuisesti mm. Washington Postin jutun otsikkoon.

"OTAN Olut on ollut myydyimpiä oluitamme viime toukokuusta saakka, ja nyt kun jäsenyys on toteutumassa, halusimme vielä tehdä erikoisversion oluesta, nyt kun asialle voi todellakin skoolata." toteaa Petteri Vänttinen, Olaf Brewingin toimitusjohtaja.



Olut on saatavilla ensi viikon alusta alkaen, suoraan panimolta, panimon puodista ja verkkokaupasta. Lisäksi tuote on menossa pt-kaupan valtakunnallisiin valikoimiin lähiaikoina.

"Vaalien ollessa nurkan takana, panimoyrittäjänä haluaisin nostaa esille alkoholin etämyynnin ongelmallisuuden. Tällä hetkellä kaikki oluemme ovat myynnissä verkkokaupassamme. Toimitukset voimme tehdä kotiovelle mihin tahansa Euroopassa, paitsi Suomessa. Suomessa voimme lain mukaan myydä oluet verkossa mutta ne on noudettava panimoltamme Savonlinnassa. Uuden hallituksen toivoisin ottavan alkoholin etämyynnin helpottamisen työlistalleen." toteaa Vänttinen.