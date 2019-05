Olavi Ala-Nissilä Senior Advisoriksi BDO:lle

Pääomasijoittajat uskovat ohjelmistoalan yrityksiin: Kymmenen seikkaa, mitkä pääomasijoittajaa etsivän yrityksen tulee ottaa huomioon 4.3.2019 10:41:20 EET | Tutkimus

Yksityisillä pääomasijoitusyhtiöillä on runsaasti kiinnostusta ja suuria odotuksia ohjelmistoalan yrityksiä kohtaan. Peräti 92% teknologiayhtiöihin keskittyvistä pääomasijoittajista odottavat portfolioittensa arvon kasvavan tulevina vuosin, ja 67% pääomasijoittajista mainitsevat teknologian alana, jolla myös yritysten arvon uskotaan kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tiedot käyvät ilmi BDO:n vuosittain tekemän kansainvälisen Private Equity Perspective Survey -kyselyn tuloksista. Guide for software companies being acquired by Private Equity -oppaaseemme on koottu 10 keskeistä tekijää ohjelmistoalan yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet joko myymään tai houkkuttelemaan investointeja pääomasijoittajilta.