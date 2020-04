Olemmeko maailman onnellisin työkansa?

SAK aloitti uuden podcast-sarjan tänään. Maailman onnellisin työkansa? –podcastin ensimmäisessä jaksossa keskustelijoina ovat yritysjohtaja ja tietokirjailija Ari Rämö sekä Oulun hiippakunnan tuomiorovasti Satu Saarinen.

Suomi on maailman onnellisin maa kolmannen kerran peräkkäin, mutta samaan aikaan henkisen hyvinvoinnin haasteista aiheutuneiden sairauspoissaolopäivien määrä on kasvanut Suomessa 53 % kolmen vuoden aikana. Mielenterveyden häiriöt ovat ohittaneet tuki- ja liikuntaelinten sairauden sairauspoissaolojen määrässä.



Haluamme ymmärtää paremmin, mistä tämä kaikki johtuu. SAK ja ennaltaehkäisevään työhyvinvointiin keskittynyt Carelia ovat tuottaneet podcastin, jossa pohditaan ja etsitään ratkaisuja työelämän henkiseen hyvinvointiin.

- Meillä henkinen hyvinvointi on tämän vuoden teemana ja haluamme tuottaa tietoa, tietoisuutta ja käytännön tekoja, jotta maailman onnellisin työkansa olisi toteamus ilman kysymysmerkkiä, SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila taustoittaa.



Toisessa jaksossa keskustellaan oman työn tuunaamisesta työssä, jota ei juuri pysty itse muokkaamaan. Keskustelijoina ovat Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen ja Finnairin purseri Ami Niemelä.



Kolmas jakso käsittelee tasa-arvoa työelämässä ja erityisesti ikäsyrjintää. Tästä keskustelevat SAK:n työympäristö- ja tasa-arvoasioiden asiantuntija Anne Mironen sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun professori, näyttelijä Elina Knihtilä.

- Hyvinvoinnin lisääminen työpaikoilla ja laajemmin yhteiskunnassa vaatii nykyistä huomattavasti vahvempaa työntekijöiden osallistamista sekä uusia tapoja toimia. Tällä yhteistyöllä edistämme konkreettisesti molempia tavoitteita, Carelian toimitusjohtaja Satu Mäki kertoo.



Maailman onnellisin työkansa? –podcastin tavoitteena on avata suora kanava ja keskustelu työntekijöiden suuntaan ja selvittää, mikä työhyvinvoinnissa on kunnossa, mikä pielessä sekä miten ongelmatilanteet voisi korjata. Keskustelua voi käydä esimerkiksi podcastin omalla Facebook-sivulla.



Podcast on kuunneltavissa Acastissa, Spotifyssa ja iTunesissa ja ne julkaistaan muutaman viikon välein. Tulossa on mm. keskustelua kiireestä, sisäisen motivaation löytämisestä ja digitalisaatiosta.



Podcast-sarjan ensimmäinen jakso julkaistiin 22.4. ja aiheena oli työntekijän arvostaminen. Jaksoja julkaistaan kevään ja kesän 2020 aikana yhteensä kymmenen.