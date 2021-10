Oletko jo lukenut näistä 103:sta kummallisesta jutusta?

Vesa Sisätön 103 kummallista juttua on outojen tapauksien, erikoisten kohtaloiden ja ällistyttävien ilmiöiden tarinakokoelma. Mitä tapahtui filosofi Jeremy Benthamin päälle? Tai kenraali Santa Annan jalalle? Entä hänen puujalalleen? Kuka oli kolmesti paavina ja miten kävi Pepsi Colan sotalaivaston?



Maailmassa on tapahtunut ja sattuu edelleen kaikenlaista kummallista, joka ihmetyttää uteliasta kulkijaa. 103 kummalliseen juttuun on koottu parhaat erikoisjutut niin vanhoilta ajoilta kuin viime vuosiltakin. Tarinat ovat tosia vähintään internetin tarkkuudella.



103 kummallisen jutun tarinoilla teet vaikutuksen kanssaeläjiin niin baarissa kuin terassillakin. Kertomukset tarjoavat loistavia aasinsiltoja uusiin outoihin keskusteluihin. Höystämällä puhettasi tarinoilla räjähtävästä valaasta tai Italian muinaisesta ämpärisodasta jäät ainakin ihmisten mieleen.

Vesa Sisättö on Espoossa asuva kirjailija ja toimittaja, joka on kirjoittanut mm. kirjat 100 klassikkoa tunnissa, 101 yllättävää faktaa ja 102 murrettua myyttiä.

Teos: 103 kummallista juttua

Kirjoittaja: Vesa Sisättö

Kansi: Timo Numminen

ISBN: 9789523043329

Julkaisupäivä: 5.10.2021

Tämä kirja ilmestyy myös äänikirjana eri lukuaikapalveluissa!