Oliver Oranki ja metsän ainutlaatuiset sankarit haluaa opettaa, että jokainen lapsi on erilainen, mutta yhtä arvokas

Jaa

Oliver Oranki ja metsän ainutlaatuiset sankarit on kirjailija Johanna Elomaan uusi lastenkirja, jonka eläinhahmojen erityispiirteet osoittautuvat vahvuuksiksi kun viidakon asukit pakenevat keltaisia kauhukaivajia Paratiisimetsään. Elomaa haluaa kirjallaan auttaa lapsia arvostamaan sekä omaa että muiden ainutlaatuisuutta. Oliver Oranki ja metsän ainutlaatuiset sankarit on suositun Hidasta elämää -kirjaperheen ensimmäinen lasten satukirja.

Kuluneen poikkeusvuoden aikana suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut läsnä erityisen voimakas huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista, ja uutiset kouluväkivallasta ja -syrjinnästä syventävät huolta entisestään. Yksi ratkaisu kouluissa ja muissa yhteisöissä tapahtuvan kiusaamisen vähentämiseen voisi löytyä vuorovaikutus- ja empatiataitojen harjoittelemisesta. Entä jos jo lapsesta saakka oppisimme ajattelemaan, että jokainen ihminen on erilaisuudessaan ihmeellinen?

Johanna Elomaan uutuuskirjassa Oliver Oranki eksyy äidistään paetessaan viidakkoon rynnistäviä kaivinkoneita. Hän kohtaa pakomatkallaan esimerkiksi ylivilkkaan makakiapinan, likinäköisen pytonin ja erityisherkän perhosen, jotka paljastavat Oliverille oman erityislaatuisuutensa ja siihen liittyvät epävarmuudet mutta samalla auttavat Oliveria löytämään tiensä turvaan. Kirja auttaa vanhempia keskustelemaan lastensa kanssa tärkeistä elämäntaidoista, kuten myötätunnosta, kärsivällisyyden opettelemisesta, huomioonottamisesta sekä ennakkoluuloista ja epävarmuudesta. Siitä, kuinka jokainen on hyvä omana erityisenä itsenään, ja kuinka yhdessä erilaiset tyypit saavat ihmeitä aikaiseksi.

”Tänä päivänä, kun ympärillämme on enemmän kuin koskaan eri taustoista ja lähtökohdista tulevia ihmisiä, on tärkeää oivaltaa jo varhain, miten erilaisilla ominaisuuksilla varustetut yksilöt ovat yhdessä vahvempia ja miten paljon voimme oppia toinen toisiltamme. Halusin korostaa kirjassa sitä, miten erilaisuus ei ole ainoastaan hyväksyttävää, vaan se on supervoima! Kuten Oliver Oranki kirjassa muistuttaa: Kaikenlaisille eläimille on täällä metsässä tilaa”, Elomaa sanoo.

Tarina syntyi orankien kanssa työskennellessä

Oliver Oranki ja metsän ainutlaatuiset sankarit -kirjan idea syntyi Elomaan työskennellessä Borneossa kaltoinkohdeltujen ja hylättyjen orankien hoivakodissa. Hoitaessaan eläimiä Elomaa oli vaikuttunut siitä, kuinka lempeitä ja inhimillisiä orangit ovat – kuitenkin ilman ihmisille ominaisia ennakkoluuloisuuden, katkeruuden ja skeptisyyden tunteita. Hyväksyvien ja sympaattisten orankien kautta Elomaa haluaisi lähteä purkamaan ihmisille ominaista ”normaalin” ajatusta, sitä, voisivatko lapset oppia pitämään toisen erikoisuutta ensisijaisesti oudon sijaan hienona.

Oliver Oranki ja metsän ainutlaatuiset sankarit on lämminhenkinen, hauska ja koskettava tarina erilaisuuden arvostamisesta ja yhteen hiileen puhaltamisesta. Se on Johanna Elomaan ensimmäinen lastenkirja, jota ennen häneltä on julkaistu kolme romaania ja kaksi tietokirjaa.

Teos on käsittely- ja arvosteluvapaa ilmestyessään 27.5.2021

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Haastattelupyynnöt, lisätiedot ja pdf-vedokset: anni.gullichsen@otava.fi