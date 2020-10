Öljylämmityksestä luopuminen ajankohtaista Kainuussa

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Ympäristöministeriö on varannut avustusta varten lähes 30 miljoonan euron määrärahan, jolla tavoitellaan noin 10 000 pientalon öljylämmitysjärjestelmän vaihtamista. Avustuksen myöntää koko maassa Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Avustushakemuksia on tullut tähän mennessä jo noin 3 000 kpl.

Kainuun ELY-keskus selvitti vuonna 2012 päättyneessä Öljyisten maa-alueiden kartoitus Kainuussa -projektissa Kainuun alueella sijaitsevien kiinteistökohtaisten lämmitysöljykattiloiden määrää. Selvityksen mukaan Kainuussa on edelleen noin 2500 kpl öljylämmitteistä asuinkiinteistöä. Kainuun ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija Juha Määtän mukaan monet 1960-1970 -luvulla asennetut öljylämmitysjärjestelmät alkavat olla elinkaarensa päässä. - On oikea aika uusia lämmitysjärjestelmä. Kuntien rakennusjärjestysten mukaan säiliön haltijan on poistettava maaperästä käytöstä poistettu maanalainen polttoainesäiliö putkistoineen. Ennen poistamista säiliö tulee puhdistaa ja tarkastaa. Pohjavesialueiden erityispiirteet otettava huomioon Korvaavaa lämmitysmuotoa suunniteltaessa kannattaa etukäteen selvittää niiden rakentamisedellytykset omassa asuinympäristössä. - Energiaremontin toteutus kannattaa suunnitella erityisen huolella, mikäli asuu pohjavesialueella, ympäristöasiantuntija Mari Helin Kainuun ELY-keskuksesta ohjeistaa. - Erityisesti vanhat ja huonokuntoiset maanpinnan alapuolelle sijoitetut lämmitysöljysäiliöt ovat merkittävä riski pohjaveden laadulle, joten niistä luopuminen on hyvin kannatettavaa. Helin muistuttaa, että lämmitysmuotoa muutettaessa on syytä huomioida tiukentuneet oikeuskäytänteet maalämpöjärjestelmien sijoittamisesta pohjavesialueille. Maalämpökaivoista ja -järjestelmistä on aina pyydettävä lausunto ELY-keskukselta, mikäli niiden asennusta suunnitellaan pohjavesialueille. - Kunnan myöntämä toimenpidelupa ei pohjavesialueella välttämättä riitä, vaan maalämpöjärjestelmien asentaminen edellyttää yleensä myös aluehallintovirastosta haettavaa vesilain mukaista lupaa. Viime vuosina AVI:t ovat suurimmassa osassa maalämpöjärjestelmien pohjavesialueelle sijoittamista koskevissa lupaprosesseissa päätyneet kielteiseen ratkaisuun. Niinpä pohjavesialueilla kannustetaankin vaihtamaan öljylämmitys muihin uusiutuvaan energiaan pohjautuviin lämmitysratkaisuihin kuin maalämpöön, Helin jatkaa. Avustuksen hakemiseen saatavissa neuvontaa Avustusta voi hakea takautuvasti 1.6.2020 jälkeen syntyneisiin kustannuksiin. Avustuspäätöstä kannattaa kuitenkin hakea jo ennen muutostyön aloittamista varsinkin, jos haluaa varmistua myönteisen päätöksen saamisesta. Jos käytössä on verkkoyhteys sekä verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, hakeminen on helpointa sähköisessä Aluehallinnon asiointipalvelussa. Ennen hakemista kannattaa kuitenkin tutustua tarkasti myöntämisehtoihin ja hakuohjeeseen. Huolellisesti täytetty hakemus sekä kaikkien tarvittavien liitteiden toimittaminen heti hakemuksen yhteydessä nopeuttaa päätöksen saamista merkittävästi. Avustuksen myöntämisehtoihin ja hakemiseen liittyvissä asioissa neuvoo valtakunnallinen ympäristöasioiden asiakaspalvelu. Kuluttajien energianeuvonta puolestaan vastaa öljylämmityksen vaihtajien teknisiin kysymyksiin. Lue lisää: Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi (ely-keskus.fi)

Hakuohje ja -lomake (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

Öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan (motiva.fi)

Pohjavesialueiden lämmitysjärjestelmistä (ymparisto.fi) Asiakaspalvelu ja neuvonta: Avustuksen ehdot ja hakeminen: Ympäristöasioiden asiakaspalvelu (ely-keskus.fi)

Lämmitysremontin toteuttaminen ja tekniset ratkaisut: Kuluttajien energianeuvonta (motiva.fi)

