Olli Jalosen Stalker-vuodet osuu ajankohtaiseen keskusteluun ja on lähihistoriamme henkisen ilmapiirin ruumiinavaus

Vuonna 1974 opiskelija Tampereen yliopistosta määrätään raportoimaan entisten koulutoveriensa elämästä ja poliittisista asenteista. Tuntuu hyvältä olla osa jotakin suurta. Mutta on vaikea lähestyä toista ja esittää, ettei tiedä mitä tietää. Työ vie aikaa, jota ei pian ole enää oikeille ystäville. Se, mikä aluksi tuntui kunniatehtävältä, alkaa muuttua kiristäväksi pakkopaidaksi.

Vahvatunnelmainen romaani on lähihistoriamme henkisen ilmapiirin ruumiinavaus ja leikkaus syvälle suomettumisen ja lama-ajan psykologiaan. Ihminen on aina sama mutta ei koskaan irrotettavissa ajastaan. Teoksessa käytetyt dokumentit ovat aitoja.

Olli Jalonen on kaksinkertainen Finlandia-voittaja ja maamme arvostetuimpia prosaisteja. Jalonen väitteli filosofian tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2006 ja on toiminut mm. toimittajana, tiedottajana ja tutkijana.

Jalonen on saanut lukuisia palkintoja, mm. Finlandia-palkinnon vuonna 1990 romaanista Isäksi ja tyttäreksi ja vuonna 2018 romaanista Taivaanpallo.

Jalosen teoksia on käännetty ruotsiksi, norjaksi, viroksi ja saksaksi.

