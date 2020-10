Olli Nurmen Ruutitynnyrin vartijat Kustantamon kuulumisia -blogissa

Olli Nurmi vietti kaksi vuotta elämästään rauhanturvaajana Lähi-Idässä. Hän kirjoitti ajanjaksosta Ruutitynnyrin vartijat -kirjan, joka perustuu Nurmen päiväkirjamuistiinpanoihin. Tuo kirja paljastaa lukijalle todellisia tunnelmia ja tapahtumia, joita rauhanturvaaja työssään kohtaa. Nurmi kertoo omakohtaisesta Ruutitynnyrin vartijat -kirjastaan Kustantamon kuulumisia -blogissa. Blogi on osa kustantamon osallistumista Helsingin Kirjamessut verkossa -tapahtumaan.

“Kerron kokemukseni rehellisesti siten, kun sen itse näin ja koin. Jokaisen lukijan vastuulle jää vetää siitä omat johtopäätöksensä. Kerron lisäksi Libanonin ja Syyrian konfliktien taustoista. Tuon esiin sen näkökulman, että rauhanturvaajat eivät voi yksin ratkaista kriisejä, vaan siihen tarvitaan ennen kaikkea myös konfliktien osapuolten välistä tahtoa sekä ratkaisua tukevia poliittisia prosesseja” kertoo Nurmi blogissa.

Myös katse kotimaahan tarkentuu, kun katsoo kaukaa.

“On helpompi tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia, kun on nähnyt, minkälaista elämä on sodan runtelemilla kriisialueilla. Meidän vahvuutemme on yhtenäisyydessämme ja siinä, että Suomessa pidämme sekä toisistamme että maastamme hyvää huolta. Jos osaamme pitää tästä kiinni, olemme jatkossakin asemassa, jossa voimme tukea muita.”

Olli Nurmi on valtiotieteiden maisteri poliittisesta historiasta. Rauhanturvaajakokemuksensa jälkeen hän on työskennellyt diplomaattina Berliinissä, Kabulissa ja Brysselissä.



Avain on mukana Helsingin Kirjamessut verkossa -tapahtumassa

