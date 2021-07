Olli Sarpon mestarinovelli voitti Rata-kilpailun

Jaa

Kymi Libri -kirjamessuilla julkistettiin 24.7. Rata-kirjoituskilpailun voittajat. Olli Sarpon novelli Rakastaja liikutti tuomariston ja messuyleisön. Muille palkintosijoille ylsivät Maija Nyström novellilla Tasku ja Rauno Riekki runoelmalla Aleksis Kivi nousi Malmilta junaan.

Tuomariston perustelut voittajan valinnalle:

”Sydämellinen on ensimmäinen sana, joka tulee mieleen Olli Sarpon novellista Rakastaja. Päähenkilö Aapo ei piittaa säälivistä tai halveksuvista katseista, jos niitä edes huomaa. Hän on heikkolahjainen, apukoululainen; sen tarkemmin hänen poikkeavuuttaan ei nimetä. Aapolla on kuitenkin loistava muisti ja kielellistä lahjakkuutta sekä ennen kaikkea kultainen sydän. Tarinan kertoja ihailee, jopa kadehtii, veljensä kykyjä, ja koko perhe pitää pikku rakastajaa aarteenaan. Tällainen näkökulma erityislapseen on harvinaista, kiinnostavaa – ja ihanaa luettavaa. Sarpon kieli on näennäisen yksinkertaista, paikoin harkitun rosoista, aina omintakeista ja taitavaa.”

Näyte:

Aapo oli huomiota herättävän ruma. Ensimmäistä kertaa lapsen nähdessään useimmat pelästyivät ja vetäytyivät vaistomaisesti askeleen verran taaksepäin. Aivan kuin rumuus olisi tarttuvaa.

Minusta pikkuveli näytti karvattomalta kaniinilta. Tai sisiliskolta. Tai närheltä. Pikkuveljeltä, ei rumalta, ei kauniilta. Aapon mieli oli puhdas, puhtaampi ja viattomampi kuin kenenkään muun. Me kaikki, äiti, isä ja minä, rakastimme häntä varauksitta. Aapo rakasti kaikkia ja kaikkea. Se oli syntymälahja, Aapo oli rakastaja.

Kilpailussa toiseksi sijoittuneessa Tasku-novellissa päähenkilö Stiina elää poikkeustilassa. Kaikki ympärillä tapahtunut tuntuu hallitsemattomalta. Todellisuus täytyy kohdata silmästä silmään, olosuhteisiin pitää sopeutua jotenkin. Maija Nyströmin kerronta on tiivistä ja tarkkaa, novellin todellisuus avautuu vaiheittain.

Kolmanneksi sijoittunut Rauno Riekin runoelma Aleksis Kivi nousi Malmilta junaan tarjoaa joka lukukerralla uusia näkökulmia. Siinä liikutaan elämän laajalla radalla, pettymysten ja täyttymysten, vihan ja rakkauden kehäradoilla.

Kunniamaininnan saivat Sinikka Labban runo Laituri 32 ja Maikki Etsolan novelli Pohjanmaalle.

Kirjoituskilpailun parhaat tekstit on julkaistu antologiassa Rata – 20 kertojaa. Se on tilattavissa kirjakaupoista ja verkkokaupoista.

Live-tallenne palkintojenjakotilaisuudesta on YouTube-kanavalla Kymi Libri -kirjamessut kohdasta 14:30 eteenpäin: https://www.youtube.com/watch?v=IZoR5XPjK1I&t=1074s