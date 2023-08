Oluthuone Kaisla uudistuu – suljettu elokuussa

Oluthuone Kaisla suljetaan lauantaina 5.8. vajaan kuukauden mittaisen uudistuksen ajaksi. Kaisla avaa ovensa raikastetun miljöön sekä uusien juoma- ja ruokakonseptien kera jälleen 31.8.

Kaisla on yksi Suomen suurimmista oluthuoneista, jossa on tilaa lähes 400:lle asiakkaalle. Kaisla on tunnettu koko Suomen mittakaavassa merkittävästä, yli kahdensadan erilaisen olutvaihtoehdon valikoimastaan, mutta listalta löytyy paljon muutakin.

- Kaisla on ehdoton ykköspaikka olutmaisteluun, mutta meiltä löytyy kattava valikoima vaihtoehtoja myös muiden juomien ystäville. Uusittava ruokalista tulee tarjoamaan myös tunnelmaan sopivia annoksia juomien kylkeen, kertoo Kaislan uunituore ravintolapäällikkö Katja Gentz.

Uudistuksen tarkoituksena on tehdä Kaislasta sen asiakkaille ja henkilöstölle entistäkin viihtyisämpi ja monipuolisempi. Uudistuksen myötä Kaislan sisustus ja tarjonta raikastetaan ja päivitetään tähän päivään, mutta sama viihtyisä oluthuonetunnelma säilyy. Samalla panostetaan siihen, että Kaislaan on helppo tulla eri syistä ja eri porukoissa, olipa tarve sitten etätyöskentelylle, nopeille juomille töiden jälkeen tai pidemmälle illanvietolle lautapelien ääressä. Asiakkaiden toiveet ovat entistäkin vahvemmin uudistetun Kaislan keskiössä.

- Kaisla on oluthuoneidemme lippulaiva ja yksi HOK-Elannon tärkeimmistä ravintoloista. Haluamme uudistuksella tehdä Kaislasta entistäkin viihtyisämmän ja vahvistaa Kaislan asemaa yhtenä kiinnostavimmista olutravintoloista Helsingissä. Kaisla on suosittu ajanviettopaikka, jonka valikoimiin, palveluihin sekä miljööseen haluamme panostaa uudistuksen myötä enteisestään, Gentz kommentoi.

Kaislan työntekijät siirtyvät uudistuksen ajaksi HOK-Elannon muihin yksiköihin ja palaavat palvelemaan asiakkaita uudistetussa Kaislassa jälleen elokuun lopussa tutuin aukioloajoin.

Oluthuone Kaisla

Osoite: Vilhonkatu 4, 00100 Helsinki

Viimeinen aukiolopäivä on lauantai 5.8.2023

Uudistettu Kaisla avataan maanantaina 31.8.2023