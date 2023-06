Olutverotuksessa askeleita parempaan suuntaan

Hallitusohjelmaan suunniteltu olutveron alentaminen on tärkeä kotimaiselle panimoelinkeinolle. Suomessa on EU:n kirein olutverotus ja veroa on nostettu kahdeksan kertaa viimeisen 15 vuoden aikana. Korkea verotus on kannustanut kuluttajia hakemaan juomat Virosta, jossa verotaso on Suomea reilusti matalampi. Kotimainen myynti on laskenut ja korvautunut yhä enemmän matkustajatuonnilla ja etäkaupalla.

”Vihdoin huoli oluen korkeasta verotuksesta on huomioitu. Verotusta tulee tarkastella tasapuolisuuden näkökulmasta, eikä olutta pitäisi verottaa ankarammin kuin tuontituotteita kuten viiniä. Kaikkia alkoholijuomia tulisi verottaa samassa suhteessa niiden alkoholipitoisuuteen nähden. Nythän näin ei vielä ole”, sanoo Loikkanen.

Hallitusohjelma jättää alkoholipolitiikkaan petrattavaa

Panimoliitto pitää alkoholipolitiikan uudistamista hyvänä askeleena oikeaan suuntaan, mutta liitto painottaa, että hallituksen suunnittelema alle 8-tilavuusprosenttisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien siirtäminen ruokakaupan myyntiin koskee hyvin pientä osaa alkoholijuomien kotimaanmyynnistä.

”Hyvä, että lakia höllennetään ja saamme erikoisoluita ja-siidereitä laajempaan jakeluun. Kuitenkaan muutama vuosi sitten poistettua valmistustaparajoitetta ei tulisi palauttaa alkoholijuomien myyntiin ruokakaupassa. Kaikkia samanvahvuisia juomia tulee ehdottomasti kohdella samalla tavalla valmistustavasta riippumatta. Tällä muutoksella syrjitään Suomessa valmistettuja juomasekoituksia kuten lonkeroita”, toteaa Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Liitto muistuttaa, että kaikilla alan toimijoilla tulee olla samat pelisäännöt. Alkoholijuomien ulosmyynnin ja kotiinkuljetuksen tulee koskea kaikkia alan toimijoita niin pieniä kuin suuriakin panimoita, ravintoloita ja kauppaa. Lainsäädännön tulee olla tasapuolista, eikä luoda kilpailun esteitä.

On tärkeää, että alkoholijuomien etäkauppaa viimein selvennetään. Alkoholijuomien etäkauppa on viime vuosina kasvanut ja Tullin mukaan aikaisemmin vain murto-osasta tilauksia maksettiin verot.

”Nyt on pidettävä huolta, että jatkossa myös verot tullaan maksamaan näistä ostoksista. On mahdotonta kilpailla samoilla markkinoilla niin, että osasta juomia maksetaan asianmukaiset verot ja toisista juomista ei”, Loikkanen sanoo.

Panimoliitto on tyytyväinen, että liiton toive alkoholipolitiikan yksityiskohtaisemmasta selvityksestä on kuultu, mutta selvitys ei voi koskea vain sitä, mikä ministeriö vastaa alkoholipolitiikan sääntelystä ja mikä on juomien prosenttiraja vähittäismyynnissä. Selvityksen tulee olla laajempi alkoholipolitiikkaa kokonaisuudessa tarkasteleva selvitys.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista. Liiton jäsenyritykset ovat Oy Hartwall Ab, MBH Breweries Oy, Momentin Group Oy, Olvi Oyj, Red Bull Finland Oy ja Oy Sinebrychoff Ab.