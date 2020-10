OLVI-säätiön lahja 130-vuotiaalle Iisalmen kaupungille kytkee Ylä-Savon osaksi maailman taloushistoriaa

OLVI-säätiön rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa selvitetään elämisen ehtoja Ylä-Savossa 1600–1800-luvulla. Jyväskylän yliopiston hanke kytkee alueen historian osaksi kansainvälistä keskustelua esiteollisen ajan asutuksesta ja elinkeinoista.

Nykyinen Ylä-Savo tunnetaan valtakunnallisesti muun muassa alueen kärkiyritysten Olvin, Ponssen, Genelecin tai Normetin menestystarinoiden ansiosta, alueen toimijoiden tiiviistä ByIisalmi-yhteistyöstä sekä ”Iisalmen ihmeistä”. Suomen historiassa Ylä-Savo näyttäytyy myöhään asutettuna, erilaisten kulttuurien leimaamana ja elinoloiltaan niukkuutta tarjonneena alueena. Haasteista huolimatta Ylä-Savoon muodostui elinvoimainen ja omaleimainen juureva savolainen yhteisö.

– Mitkä olivat elämisen ehdot Ylä-Savossa ennen modernin yhteiskunnan muodostumista? Tämä on keskeisin kysymys OLVI-säätiön rahoittamassa ja Jyväskylän yliopiston toteuttamassa tutkimushankkeessa. Niukoista elinoloista elinvoimaiseksi alueeksi; tätä kiinnostavaa kehityskaarta ja sen juuria lähdemme nyt penkomaan, hankkeen johtaja professori Jari Ojala Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitokselta kertoo.

– Ylä-Savo on tapausesimerkki, jonka avulla otamme osaa viimeaikaisiin kansainvälisiin keskusteluihin asuttamisesta ja elinolosuhteiden kehittymisestä erityisesti rajaseudulla. Näin Ylä-Savon kehitys kytketään osaksi maailman taloushistoriaa, Ojala jatkaa.

Tutkimushankkeen lisäksi rahoituksella pohjustetaan Iisalmessa sijaitsevan vuonna 1964 avatun Ylä-Savon kotiseutumuseon perusnäyttelyn uudistamista. Uudistettavan näyttelyn keskeinen kysymys on, mitä Ylä-Savo ja yläsavolaisuus ovat ja miten ne ovat historiassa rakentuneet.

Näyttelyhanke toteutetaan kotiseutumuseon ja Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskuksen museoammattilaisten yhteistyönä sekä uusimman museoteknologian, kuten 3D-teknologiaan perustuvia interaktiivisia esityskeinoja hyödyntäen. Jyväskylän yliopiston kokoelmissa on muun muassa ainutlaatuinen professori Ahti Rytkösen noin 15 000 valokuvan kansatieteellinen kuvakokoelma, jossa on yli 1300 korkeatasoista valokuvaa 1900-luvun alun Ylä-Savosta.

– Valokuvakokoelma on ainutlaatuinen kansallisestikin, sillä siinä kuvataan tavallisia ihmisiä arkisissa puuhissaan, Jyväskylän yliopiston museologian professori Janne Vilkuna ja yliopiston tiedemuseon intendentti Pirjo Vuorinen huomauttavat.

OLVI-säätiön myöntämä rahoitus on runsaat puoli miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2020–2023 aikana. Tutkimushankkeen tulokset julkaistaan kirjana ja uuden museonäyttelyn muodossa.

– OLVI-säätiön rahoitus on erittäin merkittävä. Se mahdollistaa ainutlaatuisen tutkimushankkeen toteuttamisen, professori Jari Ojala iloitsee.

– OLVI-säätiön perustamiskirja allekirjoitettiin 65 vuotta sitten 1. marraskuuta. Juhlavuottaan työn merkeissä viettävä OLVI-säätiö tukee apurahalla Ylä-Savon alueen kotiseututyötä ja samalla juhlistaa 130-vuotiasta Iisalmen kaupunkia, OLVI-säätiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Sirviö kertoo.



– Apuraha on säätiön lahja jokaiselle yläsavolaiselle. Toivomme, että hanke toimii porttina omiin juuriin ja alueen mielenkiintoiseen historiaan, Sirviö korostaa. Saamme olla aidosti ylpeitä Ylä-Savosta ja 130-vuotiaasta Iisalmesta. Alueella vieraileva voi nauttia olutpääkaupungin antimia, inspiroitua alueen yritystarinoista, tutustua värikkäisiin tapahtumiin sekä monipuolisiin kulttuurihistoriallisiin kohteisiin.

Hanke toteutetaan Jyväskylän yliopistossa yhteistyössä historian ja etnologian laitoksen sekä yliopiston tiedemuseon kanssa. Jyväskylän yliopiston taloushistorian tutkimus on keskittynyt etenkin esiteollisen Suomen talouden toiminnan ja rakenteiden tutkimiseen. Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus on yliopiston tietovirtojen solmukohta ja sen yhteydessä toimiva tiedemuseo vastaa näyttelyhankkeen toteuttamisesta. Museon kuva-arkistossa on laaja yli 60 000 valokuvan kuva-arkisto, jota ovat kartuttaneet mm. yliopiston professorit, opettajat ja opiskelijat. Vastuullisina johtajina hankkeessa toimivat professori Jari Ojala (tutkimushanke) ja professori Janne Vilkuna (näyttelyhanke).

OLVI-säätiö on yleishyödyllinen säätiö, jonka perusti vuonna 1955 Olvin pitkäaikainen toimitusjohtaja ja pääomistaja, teollisuusneuvos E.W. Åberg puolisonsa rouva Hedwig Åbergin kanssa. Kotiseututyö on yksi säätiön avustuskohteista. Säätiön säädekirjan mukaan E.W. Åbergin tahtotila oli kotiseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistäminen sekä perinnetiedon säilyttäminen jälkipolville. www.olvisaatio.fi

