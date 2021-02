Olympiavoittaja Iivo Niskanen ja kalabrändi Saimaan Tuore yhteistyöhön 

“Molempien pääkilpailijat tulevat Norjasta!”

Kaksinkertainen olympiavoittaja, maastohiihtäjä Iivo Niskanen ja kalabrändi Saimaan Tuore lyövät hynttyyt yhteen ja käyvät yhdessä taistoon norjalaisia vastaan – niin ladulla kuin kaupan kalatiskeillä.

”Iivolla ja Saimaan Tuoreella on paljon yhteistä. Molemmat ovat kasvaneet Saimaan rannalla ja ovat sataprosenttisen suomalaisia. Molemmat on myös treenattu kovaan kansainväliseen kilpailuun. Saimaan Tuoreen kirjolohet ovat samanlaisia vastavirrassa uineita atleetteja kuin Iivokin, ja kaiken lisäksi molempien pääkilpailijat tulevat Norjasta! Siksi olemme äärimmäisen iloisia saadessamme tehdä yhteistyötä Iivon olympia-projektissa”, Saimaan Tuoreen taustalla olevan Finnforel Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pekka A. Viljakainen sanoo.

Suomen ja Norjan vastakkainasettelu ei ole aivan tuulesta temmattu, sillä suomalaisten syömästä kalasta peräti 80 prosenttia tulee tällä hetkellä Norjasta. “Se on asia, jonka me haluamme muuttaa. Missiomme on tuoda suomalainen, tuore, terveellinen ja ympäristöystävällinen kala takaisin suomalaisten pöytiin. Finnforel tuottaa nyt miljoona kiloa kalaa vuodessa ja Varkauden kiertovesikasvattamoa ollaan juuri laajentamassa”, Viljakainen sanoo.

Iivo Niskanen: “Terveellistä arjen pikaruokaa”

Niskasen ja Saimaan Tuoreen yhteistyö alkaa nyt ja kestää ainakin Pekingin talviolympialaisiin saakka.

”Saimaan Tuoreen ainutlaatuinen, luonnon kannalta kestävällä tavalla kasvatettu ja supertuore kirjolohi on nykypäivää, terveellistä arjen pikaruokaa. Terveellinen ruokavalio on myös keskeinen osa valmistautumistani tuleviin kisoihin ja siksikin on hienoa, että Saimaan Tuore lähti mukaan projektiini”, Iivo Niskanen iloitsee.

Suomen hiihtomaajoukkueessa hiihtävä Niskanen valmistautuu parhaillaan Oberstdorfin MM-kilpailuihin. Hän on kotoisin Kuopiosta. Saimaan Tuoretta puolestaan kasvatetaan kiertovesimenetelmällä Varkaudessa. Kasvatus tapahtuu katon alla hallissa tarkasti optimoidussa ympäristössä. Vesi otetaan Saimaasta ja vaikka se on jo valmiiksi puhdasta, sitä puhdistetaan jatkuvasti. Vesi suodatetaan, biofilteröidään, desinfioidaan sekä hapetetaan. Puhdistuksen ansiosta kalat ovat terveitä ja kalankasvatuksesta aiheutuu mahdollisimman vähän kuormitusta ympäristöön. Puhdas vesi takaa puhtaan ja terveellisen kalan. Saimaan Tuoreen annoskokoisia fileitä ja valmisruokia saa K- ja S-ketjujen kaupoista, Lidleistä sekä Mini-Mani-ketjun kaupoista.