Oma konferenssisovellus, some-seuraajien ennätys, koko Suomea kiertänyt Lakitupa-auto ja nyt uniikki Lakipakki palvelupaketti yrityksille - VisionLaw lakitoimisto on muutoksen veturi

”Lakipalveluiden hankinta on usein hankalaa, asiakas ei aina tiedä, miten ja koska työ etenee, kustannukset pelottavat ja yhteydenpito lakimieheen on vaikeaa." Koska olimme jo aikaisemmin määrätietoisesti madaltaneet kynnystä kohdata lakimies, Lakipakki on luonteva jatke meidän palveluihin, kertoo VisionLaw’n toimitusjohtaja, varatuomari Jussi Pirhonen. ”Lakipakki tuo Suomen kattavimman LakiTurvan PK-yrityksille hintaan, johon ei alalla olla totuttu. Alhainen hinta on mahdollista teknologiaa hyödyntämällä ja ajattelemalla lakipalveluiden tuottamisprosessin uudelleen. Arkisen lakiavun lisäksi Lakipakki-asiakas saa kaikki yrityksen omat- ja lakisääteiset sopimukset ilman eri veloitusta. Näin Lakipakki- asiakkaat, toisin valtaosa muista yrityksistä, ovat myös valmiina muuttuviin ja yllättäviin tilanteisiin."

VisionLaw’n digipalveluista Talouselämä uutisoi jo vuonna 2018 ”Lakistartup ajatteli juristin työ uusiksi ja aikoo maailmalle: ’Tätä tapaa ei ole muualla käytössä’” -artikkelissaan.

https://www.talouselama.fi/uutiset/lakistartup-ajatteli-juristin-tyo-uusiksi-ja-aikoo-maailmalle-tata-tapaa-ei-ole-muualla-kaytossa/cb08df17-c695-3195-a318-9e459b1a9b8e

Lakitupa-autosta on vuonna 2020 uutisoitu laajasti mm. Kauppalehti, MarMai, Ilkka, Vaasa Insider, Advokaatti.

https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tamperelainen-asianajotoimisto-murtaa-alan-myytteja-liikkuvalla-lakituvalla-emme-ole-missaan-norsunluutornissa-puvut-paalla/439e32f3-0142-4d85-b4d1-9cd03ec43695?utm_source=marmai&utm_medium=almainternal&utm_campaign=mm_redirect&proxy=uutiset/tamperelainen-asianajotoimisto-murtaa-alan-myytteja-liikkuvalla-lakituvalla-emme-ole-missaan-norsunluutornissa-puvut-paalla/439e32f3-0142-4d85-b4d1-9cd03ec43695

https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/paikalliset/tilaajalle-7.3187110?aId=1.7634589

https://www.vaasainsider.fi/ekonomi-jobb/lakitupa-autossa-lakimiesta-ei-tarvitse-arastella-visionlawn-toimitusjohtaja-neuvoo-asiakkaita-pakettiautossa-vaasan-torilla/

VisionLaw’n perustaja, varatuomari Jussi Pirhosella on yli 20 vuotta asianajokokemusta. Hän on perustanut ensimmäisen asianajotoimistonsa vuonna 2005. Vuonna 2017 hän siirtyi pois perustamastaan toimistosta, joka oli kasvanut suurimpien tamperelaisten toimistojen joukkoon – hän halusi perustaa uudella tavalla toimivan VisionLaw’n. Lisäksi hän on toiminut kahden teknologiayrityksen johdossa, ja hänen erikoisosaamiseen lukeutuvat Startupit, PK-yritysten lakiasiat, sopimukset sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden juridiikka. VisionLaw’n toimisto sijaitsee Tampereen keskustassa, ja yhtiöllä on toimitilat myös Helsingissä, Vaasassa ja Seinäjoella. Yritys palvelee asiakkaita ympäri Suomen myös Lakitupa-autolla.