Omaishoidon taakka kasvaa ja kevenee tanssijoiden käsivarsilla

Koronavuosi on ollut vaikea omaishoitajille sekä tanssijoille. Suunnitelmia on muutettu, siirretty ja peruttu. Epävarmuudessa, muuttuvien rajoitusten mukaan on työstetty myös Yhteiset askeleet -tanssiteosta.

Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen kysyi kesällä teoksen taiteelliselta johtajalta Anna Maria Myllymäeltä, tietäisikö tämä jotain sopivaa esitystä koronan vuoksi peruuntuneen ohjelman tilalle ulkotilaisuuteen, joka oli tarkoitus pitää Helsingin Paasikivenaukiolla.

– Innostuin ajatuksesta, että tanssin avulla tehdään näkyväksi omaishoitajien arjen haasteita. Kun ihmiset katsovat kehoja, liikkeen kautta välittyy moniulotteisesti paljon asioita, sanoo Myllymäki.

Tyyliksi valikoitui kontakti-improvisaatio. Myllymäki tunnisti omaishoidolle tärkeitä yhteisöllisyyden teemoja Cynthia Novackin kontakti-improvisaatiota käsittelevästä kirjasta Sharing the Dance.

– Kontakti-improvisaatio perustuu pitkälti siihen, että opetellaan lukemaan toisen kehoa jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa. Leikitään painolla ja painon kannattelulla. Miten liike muuttuu, kun ei olla omien jalkojen, vaan myös toisen varassa. Vastavuoroisesti miltä tuntuu kannatella toisen painoa, Myllymäki kuvaa.

Symboliikka tuli selväksi jo ensimmäisessä kokoontumisessa. Omaishoitajat uupuvat, kun yhden ihmisen päällä on liikaa painoa. Vastaavasti kun resursseja, kannattelijoita on riittävästi, liikkeestä tulee leikkisää ja soljuvaa, iloa ja viisautta tuovaa arkea.

Pienen perehtymisen jälkeen myös käsite omaishoito tuli lähemmäs tekijöitä kuin he olivat kuvitelleetkaan. Teoksen visuaalinen konsultti Katarina Murto oli hoitanut isoäitiään ja Myllymäen oma isä syöpään menehtynyttä Myllymäen äitiä.

– Olin hyvin tietoinen isäni uupumisesta. Aika monella oli vastaavia kokemuksia lähipiirissään. Emme vain tienneet, että sitä kutsutaan sanalla omaishoito. Me kaikki huolehdimme toisistamme eri tavoin.

Valtaosa omaishoitajista tekeekin näkymätöntä, mutta yhteiskunnalle välttämätöntä työtä – jopa 80 prosenttia kaikesta hoivasta. Pääasiallisessa auttamisvastuussa on noin 350 000 omaishoitajaa. Tanssissa kannattelijat vaihtuvat, ja myös elämässä tuki on vastavuoroista. Hoidettavalta voi saada viisautta ja uudenlaista merkitystä elämään.

Yhteiset askeleet keskiviikkona 6.10. klo 12.00 alkaen Helsingin kaduilla ja klo 13.30 eduskuntatalon portailla. Esitys starttaa samanaikaisesti Helsinki Biennaali Paviljongin läheisyydestä Kauppahallilta, Jätkäsaaren Selkämerenpuiston kentältä ja Rautatieasemalta klo 12 ja kulkee mm Sanomatalon, Esplanadin puiston ja Kansalaistorin kautta Lasipalatsinaukiolle.

Esitystä voi seurata myös verkossa osoitteessa www.omaishoitajat.fi/30vuotta

Tanssijat: Iiris Raipala, Otto Akkanen, Ilona Kenova, Mirva Mäkinen, Nadja Pärssinen ja Terhi Rasilo.

