Omaishoitajien teemaviikko tuo tapahtumia koko maahan

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko muistuttaa, että omaishoitoa on tarkasteltava yhtenä hoivan muotona yhdessä avo- ja laitoshoidon kanssa.

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset järjestävät Valtakunnallisella omaishoitajien viikolla 24.11.–1.12.2019 satamäärin tapahtumia eri puolilla Suomea. Ohjelmassa on esimerkiksi retkiä, avoimia ovia ja konsertteja. Yhdistykset järjestävät tapahtumia yhteistyössä muun muassa seurakuntien kanssa. Teemaviikon avaa omaishoitajien valtakunnallinen kirkkopyhä sunnuntaina 24.11. Tapahtumakalenteri löytyy Omaishoitajaliiton verkkosivuilta.

Valtakunnallisen omaishoitajien viikon teemana on Näe, huomaa, kuule – omaishoidon monimuotoisuus. Teema muistuttaa, että omaishoitajia on eri ikä- ja väestöryhmissä. Omaishoitotilanteiden tunnistaminen on tärkeää, sillä jokainen omaishoitotilanne on erilainen.

”Valtakunnallinen omaishoitajien viikko tuo esiin omaishoitajien merkittävää panosta. Tavoittelemme tunnustamisen ohella omaishoitajille vahvempaa juridista asemaa ja oikeutta palveluihin. Omaishoitoa on tarkasteltava yhtenä hoivan muotona yhdessä avo- ja laitoshoidon kanssa”, sanoo Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari-Minna Tervonen.

Viikon pääjuhla järjestetään Lappeenrannassa Kehruuhuoneella torstaina 28.11. Valtiovallan videotervehdyksen juhlaan tuo perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru. Juhlapuheen pitää Omaishoitajaliiton puheenjohtaja Sari Raassina. Tapahtuman juonnosta ja musiikista vastaa muusikko Sari Kaasinen.

Sari-Minna Tervonen, toiminnanjohtaja, puh. 050 368 4554

Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, puh. 020 7806 522 (tavoitettavissa 20.11. alkaen)

