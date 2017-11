Omaishoitajien teemaviikkoa vietetään koko maassa

Monet kasvot -viestintäkampanja avaa omaishoidon moninaisuutta 6.7.2017 08:56 | Tiedote

Viestintäkampanjalla www.monetkasvot.fi Suomen omaishoidon verkosto nostaa omaishoidon ja omaishoitajien monimuotoisuutta esiin kuvien ja elämäntarinoiden kautta. Omaishoitajissa on kaiken ikäisiä, erilaisissa elämänvaiheissa ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, naisia ja miehiä, jopa nuoria ja lapsia. He hoitavat vanhempaansa, lastaan, puolisoaan tai muuta omaistaan tai läheistään. He käyvät usein myös kodin ulkopuolella työssä, ja erilaiset asiat ja harrastukset antavat heille voimia arkeen. Heidän elämäntilanteensa ja tuen tarpeensa vaihtelevat, eivätkä kaikki edes tunnista itseään omaishoitajiksi. Heille kampanja antaa kasvot. Suomessa on 350 000 ihmistä, jotka ovat omaistensa ja läheistensä pääasiallisia auttajia, omaishoitajia. Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti. Omai