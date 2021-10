OmaKARTTA - Kuten haluatte!

Tilattavissa on useita karttatyyppejä, kuten maastokarttoja ja tiekarttoja, ja jatkossa karttatyyppejä tullaan vielä lisäämään. Maastokarttoihin on mahdollista liittää mukaan kiinteistörajat ja -tunnukset. Valittavissa on useita karttakokoja A3:sta aina 250 x 158 cm:n kokoiseen jättikarttaan saakka.



OmaKARTTA-palvelulle on käyttöä muun muassa luonnossa liikkujien ja metsänomistajien parissa. Lisäksi yritysten ja yhteisöjen odotetaan innostuvan erityisesti karttatauluista. ”Käytämme OmaKARTTA-palvelussa uusimpia kartta-aineistoja, kuten Maanmittauslaitoksen maastokarttoja. Karttatulosteiden synteettiset materiaalit, kuten retkikäyttöön hyvin soveltuvan kevyen keinokuitukankaan, olemme testannet kenttäoloissa”, kertoo Tapio Karttakeskuksen johtaja Janne Kostamo. ”Pyrimme nopeisiin toimitusaikoihin, ja asiakkaamme ovat saaneet tilaamansa kartan nopeimmillaan jo kolmen päivän kuluessa”, jatkaa Kostamo.



OmaKARTTA-palvelu on kokonaan kotimaista työtä karttojen tulostamista ja tauluiksi tekemistä myöten. Palvelusta tilattavien korkealaatuisten karttojen hinnat on pyritty pitämään kohtuullisina, ja esimerkiksi 32 x 45 cm:n kokoisen, säänkestävälle muoviarkille tulostettavan, kartan suositushinta on 14,90 euroa.



Palvelu löytyy osoitteesta www.karttakauppa.fi.