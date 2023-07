Omakoti- ja paritaloasujat tekevät mielellään pientä pintaremonttia itse, mutta kerrostaloissa tukeudutaan enemmän ammattilaisen apuun pienissäkin remonteissa

68 prosenttia omakotitalo- tai pariasujista hyödyntää kylpyhuoneremonteissa ammattilaisia. Lisäksi puolet heistä (50 %) kertoo käyttävänsä ammattilaisia keittiöremonteissa.

– Kylpyhuone- ja keittiöremonteissa käytetään usein ammattilaisia jo suunnitteluvaiheessa. Nämä ovat pieniä pintaremontteja isompia investointeja, jolloin halutaan varmistaa onnistunut lopputulos. Ammattilaisia tarvitaan tietysti myös sellaisiin työvaiheisiin, joita tavallinen kuluttaja ei itse saa tehdä. Mielelläni rohkaisen ihmisiä kokeilemaan remontointitaitojaan, mutta erityisesti suurempien remonttien kohdalla on järkevää pohtia, onko ammattilaisen käyttäminen kuitenkin viisaampaa, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi muistuttaa.

Ammattilaisten hyödyntäminen kylpyhuoneremonteissa on myös tutkimuksen mukaan yhä yleisempää, sillä viime vuoteen verrattuna ammattilaisten käyttö on lisääntynyt kuudella prosenttiyksiköllä.

– Kylpyhuoneremonteissa muun muassa vesieristykset ja vesiputkien siirrot ovat ammattilaisten tehtäviä. Tämä on myös vastuukysymys. Vesivahingon sattuessa tee-se-itse-putkimies voi olla pahoissa vaikeuksissa, sillä remontoija on itse vastuussa aiheuttamastaan vahingosta, Päiväniemi kertoo.

Omakotitalo- tai paritaloasujista jopa 57 prosenttia hyödyntää ammattilaisia myös energiaremonteissa.

– Energiaremonteissa tarvitaan vähintäänkin ammattilaisen arvio siitä, minkälaisia toimenpiteitä kohteessa voidaan ja kannattaa toteuttaa ja paljonko talon energiatehokkuus paranee remontin myötä, Päiväniemi toteaa.

Kerros- ja rivitaloissa ammattilaisia hyödynnetään myös pintaremontointiin

Omakotitalo- ja paritaloasujista alle 15 prosenttia kertoo tekevänsä pintaremontteja, kuten tapetointia ja maalausta, ammattilaisten avustuksella.

– Netti on täynnä ammattilaisten hyviä tapetointi- ja maalausohjeita, joiden avulla voi onnistua tekemään erinomaista jälkeä. Osaavalta rakennustarvikemyyjältä puolestaan saa hyviä neuvoja materiaalien ja työvälineiden valintaan, Päiväniemi sanoo.

Kerrostaloasujat käyttävät myös pintaremontoinnissa omakotitalo- ja paritaloasujia enemmän ammattilaisia.

– Ammattilaiset ovat syystä ammattilaisia, sillä heidän työnsä jälki on usein laadukkaampaa ja sujuu nopeammin kuin itse tehden. Silläkin on merkitystä, kuinka kauan koti on remontin keskellä, Päiväniemi toteaa.

*Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2023 -kysely tehtiin Stark Suomen toimeksiannosta. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi Pohjoisranta BCW. Kysely toteutettiin Bilendin M3 Research -verkkopaneelissa helmikuussa 2023. Kyselyyn vastasi 1 000 suomalaista. Otos on iältään, sukupuoleltaan ja alueellisesti kansallisesti edustava.

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi