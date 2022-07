Omakotiliitto jakaa 75 vinkkiä tuoreelle omakotiasukkaalle

”Remonttia suunnitellessasi pyydä aina useampi tarjous, vaikka tietäisitkin tutun remontoijan tai saisit suosituksen tekijästä. Pyydä kolme tai neljä tarjousta ja tarkista yritysten tausta: rekisteri, talous ja suositukset.”



Mitä kaikkea uuden omakotiasukkaan on hyvä tietää? Omakotiliiton omakotiaktiivit ja neuvontaverkosto ovat lyöneet viisaat päänsä yhteen ja jakavat vuoden 2022 aikana 75 vinkkiä asumiseen. Etenkin alkuvaiheessa voi olla monta kysymystä, joihin luotettavan ja objektiivisen vastauksen löytäminen voi olla hankalaa. ”Tähän tarpeeseen haluaa Omakotiliitto vastata”, sanoo liiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

75 vinkkiä -kampanjassa tarjotaan neuvoja remontointiin, talon huoltoon ja rakentamiseen, kuten myös energiaan ja lämmitykseen, jäte- ja vesiasioihin, puutarhaan ja asumisen ekologisuuteen. Vinkit julkaistaan kesäkuusta joulukuuhun Omakotiliiton somekanavissa Facebookissa, Instagramissa ja Linkedinissä. Seuraamalla hashtagia #75vinkkiäasumiseen saat kullanarvoiset vinkit talteen.

Kampanjan inspiraationa on Omakotiliiton 75-vuotisjuhlavuosi, jota vietetään kuluvana vuonna. Liitto on siis ollut omakotiasujan edunvalvojana jo vuodesta 1947 asti! Alun perin liiton nimenä oli Suomen Esikaupunkien Kiinteistöliitto. Kantavana ajatuksena on aina ollut tarve hoitaa yhdessä asioita.

Tällä hetkellä Omakotiliiton edunvalvontatyössä on ajankohtaisena muun muassa eduskunnan käsittelyyn tuleva kiinteistöverouudistus, joka uhkaa nostaa entisestään asumisen kustannuksia. Työn alla on myös EU:n energiatehokkuusdirektiivin vaatimukset rakennusten pakkokorjauksista, joita Omakotiliitto vastustaa jyrkästi.

Omakotiliiton jäsenyys kannattaa. Jäsenkyselyn mukaan jäsenet arvostavat erityisesti ajankohtaista tietoa, edunvalvontaa, jäsenetuja ja neuvontapalveluita. (Jäsenkysely 5/2021)

