Omakotiliitto: Kiinteistöverotus- ja sähkön siirtomaksulinjaukset myönteisiä

Omakotiliitto kannattaa hallitusohjelmassa linjattua kiinteistön todellisen arvon huomioimista kiinteistöverotuksessa haja-asutusalueilla ja taantuvilla seuduilla. Liitto ei kuitenkaan hyväksy, että markkina-arvon huomiointi nostaa kiinteistöverotusta kaupungeissa ja kasvukeskuksissa. Sähkön siirtomaksuja hillitseviä linjauksia liitto pitää oikeansuuntaisina. Omakotiliitto vastustaa hallitusohjelmaan kirjattuja dynaamista sähköveroa ja kotitalousvähennyksen leikkausta.

Omakotiliiton vahva edunvalvontatyö näkyy uudessa hallitusohjelmassa. Liitto on tyytyväinen, että omakoti- ja vapaa-ajanasukkaiden kaksi pääviestiä, kiinteistöverotus ja sähkön siirtomaksut, on linjattu hallitusohjelmaan.



Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen korostaa: ”Omakotiliitto vaatii kiinteistöverotuksen oikeudenmukaista kehitystä. Hallitusohjelman linjaus, jossa otetaan nykyistä paremmin huomioon todellinen markkina-arvo, on kannatettava haja-asutusalueilla ja taantuvilla seuduilla, koska siellä sijaitsevan kiinteistön todellinen arvo tulee laskevasti näkyä kiinteistöverotuksessa. Äärettömän tärkeää on se, ettei uudistus saa johtaa kohtuuttomiin muutoksiin kenenkään kiinteistöverotuksessa. Markkina-arvon huomiointi nostaa kiinteistöverotusta kaupungeissa ja kasvukeskuksissa eikä se ole hyväksyttävää. Kiinteistöverotukseen tarvitaankin katto. Olemme myös pitkään edellyttäneet, että kiinteistöverotuksessa erityisesti pienituloisten ikääntyneiden osalta huomioidaan heidän maksukykynsä.”



Sähkön siirtomaksut ja erityisesti niiden kiinteä kuukausittainen perusmaksu on kohtuuton omakoti- ja vapaa-ajan asukkaille. Omakotiliitto pitää hallitusohjelman henkeä siirtomaksujen osalta oikeansuuntaisena, kun tarkoituksena on hillitä siirtohintoja, rajoittaa siirtomaksujen vuotuisia korotuksia sekä kehittää sähköverkon joustavuutta ja vaihtoehtoisia tapoja varmistaa sähkön toimitusvarmuus erityisesti haja-asutusalueilla. Omakotiliitto haluaa korostaa, että sähkö on välttämättömyyshyödyke eikä kuluttaja pysty juurikaan vaikuttamaan siirtomaksuihin. Ohjelman kirjaus siirtoyhtiöiden alituottojen tasausjakson pidennyksestä on liiton mielestä kohtuuton. Verkkoyhtiöt pystyvät vähentämään kulunsa tuloslaskelmassa. Valvontamallissa sallittu tuotto ei ole minimituotto, jota yhtiöt nyt hakevat, vaan yhtiöiden tarkoituksena on vain maksimituoton kerääminen.



”Sähköverkkoyhtiöt ovat monopoliasemassa toimivia yhtiöitä eikä niillä ole liiketoiminnassaan riskiä, vaan niille sallitaan kulujen vähentämisenkin jälkeen peräti 6,87 prosentin tuotto. Nyt verkkoyhtiöt haluavat pidentää tätä tuoton keräämisen aikaa. Tämä politiikka on vastuutonta eikä missään nimessä asiakkaita huomioivaa”, toiminnanjohtaja Savolainen paheksuu.





EHDOTON EI DYNAAMISELLE SÄHKÖVEROLLE JA KOTITALOUSVÄHENNYKSEN LEIKKAUKSELLE



Omakotiliitto vastustaa jyrkästi dynaamista sähköveroa. Yhteiskunta tarvitsee sähkön käytössä kulutuksen joustoa, mutta ehdotetulla dynaamisella sähköverotuksella vaarannetaan hallitusohjelmassakin peräänkuulutetut uusiutuvan pientuotannon sekä pienten sähkövarastojen hyödyntäminen. Dynaaminen sähkövero heikentää uusiutuvan energian pientuotannon (esim. aurinkopaneelit) ja sähkövarastoinnin kannattavuutta. On myös muistettava, että kuluttajat ovat tehneet jo yhden energiavallankumouksen: Suomessa on n. 900.000 lämpöpumppua, ja kansalaiset investoivat nyt aktiivisesti aurinkopaneeleihin. Asiaa on selvitetty laajasti Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmässä, jossa oli kattavasti edustettuna eri sidosryhmiä. Älyverkkotyöryhmä ei kannattanut dynaamisen sähköveron käyttöönottoa. Kaikilla kotitalouksilla ei ole mahdollisuutta suojautua veromuutoksilta. Omakotiliitto vaatii, että kotitalouksien kulutusjousto tulee tulevaisuudessakin toteuttaa älysähkömittareilla, koska se on merkittävästi edullisempi tapa toteuttaa jousto verrattuna automaatioratkaisuihin. Älysähkömittarilla toteutettu kulutusjousto maksaisi noin 22 miljoonaa euroa, josta kustannus yhdelle kotitaloudelle olisi noin 16 euroa. Sen sijaan, jos kulutusjousto toteutettaisiin kaikissa 1,4 miljoonassa kohteessa automaation kautta, se maksaisi yhteensä 1,4 miljardia euroa. Automaatio-ohjauksen kustannus yhdelle kotitaloudelle olisi 1000 euroa (Gaia Consulting Oy/Pöyry).



Hallituksen tarkoituksena on korottaa lämmityspolttoaineiden veroa 100 miljoonaa euroa vaalikauden aikana. Toisaalta tarkoituksena on kannustaa öljylämmitteisiä kiinteistöjä siirtymään muihin lämmitysmuotoihin 2020-luvun aikana erillisellä toimenpideohjelmalla. Omakotiliitto pitää erittäin huolestuttavana sitä, että lähes puolessa näistä noin 200.000 öljylämmitteisestä pientalosta asuu ikääntyviä ja eläkeläisiä, joilla kaikilla ei ole tosiasiallisia taloudellisia mahdollisuuksia tehdä energiaremontteja. Huomionarvoista on, että öljylämmitteisessä omakotitalossa asuva yksinelävä ikääntynyt käyttää asumismenoihin lähes 50 % käytettävistä olevista tuloistaan ja joutuu tinkimään perustarpeistaan, kuten ruoasta, lääkkeistä ja muusta kulutuksestaan selvitäkseen asumismenoista.



Omakotiliitto pitää hyvin valitettavana sitä, että kotitalousvähennystä nyt kavennetaan 2250 €:oon (nyt 2400 €) ja 40 %:iin (nyt 50 %). Kotitalousvähennys on ollut keskeinen elementti kiinteistöjen kunnossapidossa, ja vähennyksellä on torjuttu tehokkaasti harmaata taloutta sekä edistetty työllisyyttä. Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta Omakotiliitto pitää tyydyttävänä sitä, että hallitus selvittää energiaremonttien suunnittelukustannusten ottamista kotitalousvähennyksen piiriin, vähennyksen mahdollistamisen taloyhtiöiden osakkaille sekä korkeamman vähennysprosentin soveltamisen energiatehokkuuden parantamiseen tai fossiilisesta lämmitysjärjestelmästä luopumiseen tehtävien korjaustöiden osalta. Liitto edellyttää, että nämä selvitettävät muutokset otetaan käyttöön pikimmiten ja ylipäätään kotitalousvähennyksen laajuus sekä suuruus palautetaan vähintään nykyiselle tasolle.





