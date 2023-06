Omakotiliitto vaatii: Kuluttajariitalautakunnan linjaukset sähkösopimuksista tulee ottaa käyttöön

Omakotiliitto on seurannut Kuluttajariitalautakunnassa käsittelyssä olleita Vaasan Sähköön ja Keravan Energiaan kohdistuneita sähkön hinnoittelun kuluttajavalituksia ja tutustunut viime viikolla julkistettuihin ratkaisuehdotuksiin.

Suomen valtion rahoittama Kuluttajariitalautakunta on puolueeton ja riippumaton riitojen ratkaisuja, joka antaa ratkaisusuosituksia kuluttajien ja yritysten välisiin oikeudellisiin riitoihin. Kuluttajariitalautakunnan tavoite on edistää reilua yhteiskuntaa ja kaupankäyntiä. Pääsääntöisesti Kuluttajariitalautakunnan päätöksiä noudatetaan, vain yksi viidestä päätöksestä jää noudattamatta. Lautakunta on siis merkittävä kuluttajien oikeuksien valvoja ja puolenpitäjä.

Kulunut vuosi on ollut kuluttajien ostaman sähkön hinnoittelun kannalta erittäin haastava ja poikkeuksellinen. Sähkö on välttämättömyystuote ja Suomessa sähkön käyttö on runsasta rakennusten lämmityksen johdosta. Viime syksynä nopeasti ja jyrkästi noussut sähkön hinta ja markkinointi on asettanut kuluttajat entistä haavoittuneempana tilanteeseen, ja ajanut kotitalouksia paineen keskellä tekemään kohtuuttoman hintaisi määräaikaisia sähkösopimuksia. Samaan aikaan sopimusehtoihin tuli muutoksia, esimerkiksi mahdollisuutta ostaa lisävaihtoturvaa, jonka turvin voisi irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, ei enää tarjottu sähkönmyyjien toimesta.

Kuluttajariitalautakunta antoi päätökset sekä määräaikaiseen että toistaiseksi voimassa olevaan kuluttajavalitukseen. Lautakunta totesi, että hinnan korotuksen kohtuuttomuutta pitää arvioida sekä hinnan prosentuaalisen että euromääräisen vaikutuksen osalta. Päätöksen mukaan korotus saisi olla korkeintaan 15 %, jos korotus olisi yli 150 euroa vuositasolla. Määräaikaisen kiinteähintaisen sopimuksen hintaa on verrattava vastaavien sopimuksen voimassaoloaikana tarjottujen määräaikaisten kiinteähintaisten sähkösopimusten hintaan.

Lautakunta totesi päätöksessään, ”että vaikka sähkön siirtohinta ja sähköenergian hinta sähkömarkkinoilla eivät muodostu samalla tavoin, on kuluttajan kannalta kyse samasta hyödykkeestä maksettavasta hinnasta. Kuluttajansuojanäkökulmasta sähkön siirtohinnan ja sähköenergian hinnan korottamisen kohtuullisuutta on perusteltua arvioida pitkälti samalla tavoin. Arvion on oltava samansuuntainen myös muiden välttämättömyyshyödykkeiden hinnan korotusten kanssa.”

Nyt tehty linjaus noudattaa aiemmin lautakunnan tekemiä päätöksiä esimerkiksi koskien vedenjakelua, asuntojen vuokrankorotuksia sekä sähkön siirtohintojen hinnanmuutoksia ja kohtuullisuuksia. Korotuskattoja tarkasteltaessa on huomattavaa, että myös eduskunta päätti muuttaa sähkömarkkinalain 26 a §:n (15.7.2021/730) mukaan sähkön siirtomaksua saa nostaa vuositasolla korkeintaan 8 prosenttia.

Omakotiliiton näkemyksen mukaan sähkön myyjien on noudatettava Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta ja neuvoteltava viipymättä kuluttajien sähkösopimusten kohtuullistamisesta sekä toistaiseksi että määräaikaisesti voimassa olevien sopimusten osalta. Tätä tukee myös kesäkuussa julkaistu työ- ja elinkeinoministeriön asettaman selvitystyöryhmän loppuraportti, joka toi selkeästi esille kuluttajien haastavan tilanteen. Raportissa tarkasteltiin neljää eri vaihtoehtoa, jota kautta kuluttajan tilannetta voitaisiin helpottaa. Myös Työ- ja elinkeinoministeriö käsitteli nopeasti selvitystyöryhmän raporttia ja näki, että nopein tapa saada helpotusta näiden tarkasti rajattujen kotitalouksien tilanteeseen on, että yritykset neuvottelevat sopimushintojen kohtuullistamisesta.

Omakotiliitto on erittäin pettynyt, että Energiateollisuuden ensireaktio oli, että se ei tule suosittelemaan yrityksille lautakunnan ratkaisuehdotuksen noudattamista.

-Tällä esityksellään Energiateollisuus viittaa kintaalla kuluttajille, jos Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuehdotusta ei tulla noudattamaan, vaan ehdotus jäisi niihin viidennekseen päätöksistä, joita ei olla noudatettu, toteaa Omakotiliiton hallituksen puheenjohtaja Ari Rehnfors.