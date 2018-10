OmaStadi-työpajat aloittavat Helsingin osallistuvan budjetoinnin

Helsingin osallistuva budjetointi alkaa OmaStadi-työpajoilla ja OmaStadi juhlalla 25.10. kulttuuriareena Gloriassa. Kaikki halukkaat pääsevät ideoimaan, miten osallistuvan budjetoinnin 4,4 miljoonaa euroa käytetään.

Avoimia työpajoja järjestetään monissa kaupunginosissa loka-marraskuun ajan. Yhteensä parinkymmenen työpajan tiedot on julkaistu OmaStadi.hel.fi-verkkopalvelussa, jossa ehdotuksia voi jättää myös suoraan marraskuun 15. päivästä alkaen. Ideoista laaditaan kaupunkilaisten kanssa yhdessä suunnitelmia, joista äänestetään ensi keväänä.

Helsingin kaupunki lisää mahdollisuuksia suoraan demokratiaan avaamalla kaupungin budjetista 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten päätettäväksi – joka vuosi. Helsinki on ensimmäinen suomalainen kunta, joka ottaa osallistuvan budjetoinnin käyttöön näin isossa mittakaavassa.

Ideoita voivat jättää kaikki iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Äänestämään pääsevät äänestysvuonna 12 täyttävät. Rahasumma on jaettu asukasmäärän mukaan seitsemän suurpiirin kesken. Kullakin suuripiirillä on oma stadiluotsi, joka vauhdittaa kaupunkilaisten aloitteita sekä auttaa alueen verkostoja löytämään toisensa. Heitä tapaat sekä alueesi työpajassa että alueesi kirjastossa, missä stadiluotsit päivystävät. Ajat löytyvät osoitteesta hel.fi/stadiluotsit.

Asukasaktiivi ja Helsingin kaupunginosayhdistysten kattojärjestö Helkan toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka pitää osallistuvan budjetoinnin käyttöönottoa Helsingiltä historiallisen hienona askeleena osallisuuden ja lähidemokratian kehittämisessä.

- Uskon, että kun kaupunkilaisille tarjotaan mahdollisuus päästä päättämään yhteensä n. 4,4 miljoonasta, saadaan mukaan suuri joukko sellaisiakin, joita oman alueen tai kaupungin kehittäminen ei ole aiemmin juurikaan kiinnostanut, Tulikukka sanoo.

Avausjuhlaan ilmoittautuminen alkanut

Osallistuvan budjetoinnin avausjuhlaa vietetään 25.10. Kulttuuriareena Gloriassa. Helsingin kaupunki toivottaa kaupunkilaiset mukaan juhlimaan ja tilaisuudessa pääset myös ideoimaan OmaStadi Ideatehtaassa osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia. Juhlamenosta huolehtivat juontaja Lotta Backlund ja improvisaatioteatteri Stella Polaris sekä Stadin juhlaorkesteri Jan Noposen johdolla.

Avausjuhla on kaikille avoin ja sinne on ilmoittauduttava 22.10. mennessä bit.ly/osbujuhla. Kahvitarjoilu alkaa klo 17 ja tilaisuus klo 17.30. Se päättyy klo 19. Paikan osoite on Pieni Roobertinkatu 12–14.

Mikä tekisi kaupungista toimivamman?

Entä miten kaupunginosastani tulisi viihtyisämpi tai turvallisempi. Tarvittaisiinko alueelle uudenlainen kuntoilupaikka tai parempia ajanviettopaikkoja nuorille? Vai pitäisikö palkata vuodeksi työntekijä viemään taidetta vanhusten palvelutaloihin? Näihin kysymyksiin etsitään kiivaasti vastauksia marraskuussa.

- Kaupunkilaiset ovat erittäin luovia, kun siihen tarjotaan mahdollisuus. Tärkeä ja kriittinen kohta prosessissa on ideoiden yhteiskehittely. Olen itsekin jo päässyt kokeilemaan tämän avuksi tuotettua Osallistuvan budjetoinnin peliä. Se vaikutti toimivalta välineeltä yhteisen näkemyksen löytämiseen ja ideoiden yhteiskehittämiseen, sanoo Pirjo Tulikukka.

OmaStadi työpajat löytyvät osoitteesta: https://omastadi.hel.fi/assemblies/tapahtumat

Osallistu ideointiin ja näe kuinka ideoistasi kasvaa vaikuttavia tekoja oman kotikaupunkisi parhaaksi.

Lisätietoja

Titta Reunanen, alueosallisuuspäällikkö, Helsingin kaupunki, osallisuus ja neuvonta, (09) 310 23437, 040 578 1428, titta.reunanen@hel.fi

Kirsi Verkka, kehittämispäällikkö, Helsingin kaupunki, osallisuus ja neuvonta, (09) 310 84026, 040 336 2281, kirsi.verkka@hel.fi

Stadiluotsien yhteystiedot: hel.fi/stadiluotsit



Anna Kanervirta

Helsingin kaupunginkanslia

anna.kanervirta@hel.fi

(09) 310 36217