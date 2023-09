OmaStadin kolmas kierros alkaa lokakuussa ehdotuksia ideoimalla

Ehdotuksia voivat lokakuussa tehdä kaikki 13 vuotta täyttäneet helsinkiläiset omastadi.hel.fi -verkkosivustolla. Tukea ehdotusten tekemiseen saa kaupungin palvelupisteissä eri puolilla kaupunkia. Lisäksi kaupunki ja yhteistyökumppanit järjestävät yhteisiä tilaisuuksia, joissa kaupunkilaiset voivat ideoida ehdotuksia. Vapaaehtoiset OmaStadi-kummit toimivat alueilla neuvoen ja jakaen tietoa OmaStadista.

Ehdotukset voivat liittyä kaikkeen, mitä kaupunki tekee. Rahaa voidaan käyttää kaupungin palveluihin, hankintoihin ja investointeihin. On myös mahdollista keksiä jotakin aivan uutta, joka voisi kuulua kaupungin palveluihin ja toimintaan. Osallistuvan budjetoinnin ehdotusten tulee kuitenkin täyttää tiettyjä kriteereitä.

Helsinki ei ole vielä valmis, vaan kehittyy jatkuvasti asukkaiden toiveiden mukaisesti



Kaupunki arvioi kaikki ehdotukset ja tarpeen mukaan muokkaa ja yhdistelee niitä, jotta ne menestyisivät ensi kevään äänestyksessä. Keväällä helsinkiläiset voivat äänestää itselleen mieleisiä ehdotuksia. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.



– On ollut hienoa seurata, miten helsinkiläiset ovat ottaneet omakseen OmaStadin. Monet ovat jo hyvissä ajoin alkaneet ideoida ehdotuksia ja keskustella niistä omissa verkostoissaan. Toivomme myös, että OmaStadi-kummeina toimivat kaupunkilaiset saavat omalta osaltaan ihmiset kiinnostumaan ehdotusten ideoinnista eri puolilla kaupunkia, kertoo osallisuuspäällikkö Johanna Sinkkonen.



Kaupunkilaisten tekemiä ehdotuksia on toteutettu lähes 13 miljoonalla eurolla. OmaStadin verkkosivuilla voi seurata ehdotusten toteutusta. Monet valmistuvat vielä tämän vuoden aikana.



– OmaStadin kahdelta aiemmalta kierrokselta on saatu kaupunkilaisten iloksi muun muassa jalkapallokentän tekonurmi, sähköinen kutsuvene, ulkokuntosaleja, robottikerhoja ja talviuintipaikkoja. Osallistuva budjetointi on toiminut sillanrakentajana ja väylänä asukkaiden, kaupungin sekä järjestöjen välillä, kertoo kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.





OmaStadin uutisia on julkaistu hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi ja englanniksi.