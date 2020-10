OmaStadissa voi ideoida 25. lokakuuta asti

Ideoita oman kaupunginosan, alueen tai koko kaupungin kehittämiseksi voi jättää 5.–25.10.2020 verkko-osoitteessa omastadi.hel.fi.

OmaStadiin on jätetty yli 600 ideaa. Suosittuja teemoja ovat olleet liikunta ja ulkoilu, puistot ja luonto sekä yhteisöllisyys. Ideointi päättyy sunnuntaina 25. lokakuuta.

Tietoa OmaStadista ja tukea ideoimiseen saa stadiluotseilta sekä monista kaupungin palvelupisteistä, kuten kirjastoista ja asukastaloista. Tarkemmat tiedot tapahtumista ja ideoimisen tuesta löytyvät omastadi.hel.fi -sivustolta.

"Olemme saaneet ilahduttavan määrän laadukkaita ideoita. Vaikuttaa siltä, että kaupunkilaiset ovat paneutuneet ideointiin huolella. Lähes puolet ideoista koskee liikuntaa ja ulkoilua,” sanoo osallisuus- ja neuvontayksikön kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Toisella kierroksellaan se tarkoittaa sitä, että 8,8 miljoonaa euroa on varattu asukkaiden toiveiden toteuttamiseen. Seuraavien kahden vuoden aikana ideoidaan, tehdään yhdessä ideoista ehdotuksia sekä lopuksi äänestetään syksyllä 2021. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.



Helsinki on jaettu seitsemään alueeseen, joille määräraha on jaettu asukasmäärän mukaan. Lisäksi voi esittää ideoita koko kaupungin kehittämiseksi, jolloin käytössä on yhteensä 1 760 000 euroa.



OmaStadin ideointi on avoinna 5.–25.10.2020.

Yhteiskehittämisvaihe alkaa joulukuussa järjestettävillä alueraksoilla.



Vallitsevasta pandemiasta johtuen aikataulu saattaa muuttua. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan omastadi.hel.fi -palvelussa ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla Hel.fi.