Omega-3 rasvahapot ja maitohappobakteerit tukevat myös koirien hyvinvointia

Koiria viedään eläinlääkärin vastaanotolle yhä useammin suolistoperäisten sairauksien takia. Kuten ihmisillä, myös koirilla monipuolinen ja terve normaalifloora tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia. Usein koirille tarjottava ravinto on voimakkaasti käsitelty ja kuumennettu ja tämä aiheuttaa helposti mikrobiotan köyhtymistä, mikä saattaa johtaa useisiin suolistoperäisiin sairauksiin. Ongelmat saattavat ilmetä ruoansulatuksessa, käytöksessä, ihon ja turkin kunnossa tai esimerkiksi anturoissa.

Välttämättömät omega-3 rasvahapot tuhoutuvat myös voimakkaan prosessoinnin yhteydessä, joten niitä ei juurikaan ole koirille tarkoitetuissa kuivaravinnoissa. Omega-3 rasvahappoihin kuuluvat ALA, EPA ja DHA ovat tutkitusti yhteydessä mm. aivojen, silmien, lihasten, nivelien ja vastustuskyvyn toimintaan. Epäluonnollinen omega-6 ja -3 tasapaino voi esimerkiksi johtaa kroonisiin tulehdustiloihin.

MUSHin missiona on jo vuosia ollut tehdä raakaruokinnasta mahdollista kaikille koiratalouksille ja tarjota terveyttä tukevia, mutta silti helppokäyttöisiä ja luonnollisia tuotteita. Valikoimasta on löytynyt jo ennestään täysravintoja, lihoja ja luita sekä kuivaherkkuja koirille ja kissoille, mutta tänä syksynä MUSH vastaa asiakkaidensa toiveeseen ja lanseeraa koirille toiminnallisen ja nimensä mukaisesti HELLÄn täysravinnon!

MUSH on valmistanut koirille ja kissoille raakaruokatuotteita Pohjanmaalla Pietarsaaren pikkukaupungissa vuodesta 2004 lähtien, joten valikoiman laajentaminen koirien toiminnallisiin erikoistuotteisiin oli luonteva seuraava askel tuotekehityksessä. Maitohappobakteerit ja hyvä omega-tasapaino ovat niin voimakkaasti yhteydessä normaaliin elimistön toimintaan, että MUSHilla ryhdyttiin tutkimaan erilaisia, mahdollisimman luonnonmukaisia vaihtoehtoja lisätä maitohappobakteereita ja omega-3-rasvahappoja koirien päivittäiseen ravintoon.

Jopa raakaruokituilla koirilla tavataan suolistoperäisiä ja esimerkiksi ihon kuntoon liittyviä ongelmia, joiden syyksi on epäilty suoliston bakteerikannan köyhtymistä. Idea koirien toiminnallisesta raakaruoasta lähtikin kehittymään fermentaatioprosessin ympärille. Fermentointi, eli hapatus on ikivanha menetelmä, jota on käytetty elintarvikkeiden säilömiseen, rakenteen- ja maun parantamiseen, sekä sekä ravinteiden imeytyvyyden tehostamiseen. Fermentoidut kasvikset sisältävät runsaasti maitohappobakteereita, mutta ovat myös omiaan nostamaan tuotteen vitamiini-ja hivenainepitoisuuksia ja ne sopivat erinomaisesti herkistyneelle suolistolle. Pitkän tuotekehitysprosessin päätteeksi MUSHilla luotiin koirille hyvin sopiva fermentoitu kasvismassa, joka sisältää laajan kirjon maitohappobakteereita.

Useat koirien terveysongelmat ovat kuitenkin myös vahvasti kytköksissä omega-3 rasvahappojen vähäiseen määrään. Moni tiedostava koiranomistaja lisääkin omega-tuotteita päivittäin lemmikkinsä ravintoon, mutta MUSHilla päätettiin kokeilla mahdollisuutta lisätä laadukas öljysekoitus suoraan ruokaan jo valmistusvaiheessa. Koejakson analyysien jälkeen tuotekehityksessä päädyttiin islantilaiseen villikalaöljyn ja espanjalaisen ekstra-neitsytoliiviöljyn yhdistelmään, jolla todettiin olevan eniten omistajien kokemia hyötyjä kokeeseen osallistuneille koirilla. Kalaöljyn erinomainen omega-3-koostumus ja oliiviöljyn polyfenolit yhdessä auttavat toistensa toimintaa ja tukevat sekä koiran vastustuskykyä että ihon ja turkin hyvinvointia.

Tuotteen vitamiini-ja hivenainemäärien tasapainottamiseksi käännyttiin myös luonnon puoleen ja tutkimuksen päätteeksi vitamiini-ja hivenaine-esiseokseksi luotiin Saksassa kasvi-ja yrittipohjainen sekoite, johon kuuluu mm. nokkosta, merilevää ja maitohorsmaa.

MUSHin HELLÄ lanseerataan lokakuussa 2019

Sarjassa on kaksi tuotetta: HELLÄ Kana ja HELLÄ Nauta. Kummatkin tuotteet sisältävät kala-oliiviöljyseoksen, maitohappobakteereita hapatetuista kasviksista ja luonnollisen vitamiini-ja hivenaine-esiseoksen. Kumpikin tuote on rakennettu vain yhden proteiininlähteen ympärille ja tuotteet ovat luuttomia täysravintoja. HELLÄ Kanan rasvaprosentti on vain 10,8 ja se soveltuu toiminnallisten käyttötarkoitusten lisäksi erinomaisesti esimerkiksi painonhallintaan. HELLÄ Nauta taas on hyvin proteiinipitoinen vaihtoehto mm. urheileville ja lihasmassaa kasvattaville koirille.